Россияне назвали самый депрессивный месяц года, и он не зимний

Россияне считают самым депрессивным месяцем в году ноябрь. К такому выводу пришли исследователи холдинга "Ромир" в ходе проведённого опроса. В нём участвовали совершеннолетние жители страны разного уровня образования и доходов.

Как сообщает "Москва 24", именно ноябрь самым депрессивным месяцем назвали 22% респондентов. Чаще всего именно этот вариант (37%) выбирали участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет. Женщины отмечали его чаще мужчин (23% против 21%).

Вторую позицию в рейтинге депрессивных месяцев занял февраль. За него проголосовал 21% опрошенных. На третьей строчке оказался январь с 20% голосов. Четвёртое место было отдано декабрю — 14%. На пятом месте расположился октябрь с 8%. А вот май, июнь, июль и август депрессивными считает всего 1% респондентов.