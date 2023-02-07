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7 февраля, 01:16

Продажи электрического "Москвича" начались в столице

<p>"Москвич". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

"Москвич". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В Москве у автодилеров появилась в продаже электрическая версия нового автомобиля "Москвич". Информацию об этом подтвердили в нескольких автосалонах.

"Как и к любой новинке, интерес повышенный, гости дилерского центра активно изучают и просят провести пробную поездку", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы одного из автодилеров.

Ценник на такие автомобили примерно от 3,2 до 3,5 миллиона рублей, в зависимости от комплектации.

На заводе "Москвич" раскрыли значение тройки в названии нового автомобиля

На заводе "Москвич" раскрыли значение тройки в названии нового автомобиля

Напомним, в конце декабря кроссовер "Москвич 3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. В этом году в планах выпустить 50 тысяч автомобилей.

Андрей Григорьев

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