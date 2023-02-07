Продажи электрического "Москвича" начались в столице

В Москве у автодилеров появилась в продаже электрическая версия нового автомобиля "Москвич". Информацию об этом подтвердили в нескольких автосалонах.

"Как и к любой новинке, интерес повышенный, гости дилерского центра активно изучают и просят провести пробную поездку", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы одного из автодилеров.