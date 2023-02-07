Продажи электрического "Москвича" начались в столице
"Москвич". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
В Москве у автодилеров появилась в продаже электрическая версия нового автомобиля "Москвич". Информацию об этом подтвердили в нескольких автосалонах.
"Как и к любой новинке, интерес повышенный, гости дилерского центра активно изучают и просят провести пробную поездку", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы одного из автодилеров.
Ценник на такие автомобили примерно от 3,2 до 3,5 миллиона рублей, в зависимости от комплектации.
Напомним, в конце декабря кроссовер "Москвич 3" и электрокар "Москвич 3е" поступили в розничную продажу. В этом году в планах выпустить 50 тысяч автомобилей.