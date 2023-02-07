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7 февраля, 00:32

Стихия убила 40 человек в Перу

В Перу во время схода селевых потоков погибло сорок человек

В Перу из-за схода грязевых лавин погибло 40 человек. Это случилось в регионе Арекипа на юге страны, передаёт RPP.

Селевой поток в Перу. Видео © Twitter / @sarce1

"Число погибших, унесённых селевыми потоками, выросло до 40", — сообщает издание.

Поток воды в перуанской реке. Видео © Twitter / @Chris_RLP

Природное бедствие случилось на днях и повторилось в понедельник. Из-за грязевых потоков было уничтожено более 200 жилых домов, ущерб понесли примерно 2000 семей. Правительство пока не оказало помощи пострадавшим.

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Куда более масштабными оказались последствия другого природного катаклизма. На севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля случилось мощное землетрясение, за которым последовало ещё несколько. Количество погибших в Турции достигло 2316, пострадало 13 293 человека. В Сирии погибло более 700 человек.

Обложка ©

Twitter / @sarce1

Анатолий Симоненко
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