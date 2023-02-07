Стихия убила 40 человек в Перу
В Перу во время схода селевых потоков погибло сорок человек
В Перу из-за схода грязевых лавин погибло 40 человек. Это случилось в регионе Арекипа на юге страны, передаёт RPP.
Селевой поток в Перу. Видео © Twitter / @sarce1
"Число погибших, унесённых селевыми потоками, выросло до 40", — сообщает издание.
Поток воды в перуанской реке. Видео © Twitter / @Chris_RLP
Природное бедствие случилось на днях и повторилось в понедельник. Из-за грязевых потоков было уничтожено более 200 жилых домов, ущерб понесли примерно 2000 семей. Правительство пока не оказало помощи пострадавшим.
Куда более масштабными оказались последствия другого природного катаклизма. На севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля случилось мощное землетрясение, за которым последовало ещё несколько. Количество погибших в Турции достигло 2316, пострадало 13 293 человека. В Сирии погибло более 700 человек.
Twitter / @sarce1