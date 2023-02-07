Стихия убила 40 человек в Перу

В Перу из-за схода грязевых лавин погибло 40 человек. Это случилось в регионе Арекипа на юге страны, передаёт RPP.

Природное бедствие случилось на днях и повторилось в понедельник. Из-за грязевых потоков было уничтожено более 200 жилых домов, ущерб понесли примерно 2000 семей. Правительство пока не оказало помощи пострадавшим.

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Куда более масштабными оказались последствия другого природного катаклизма. На севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля случилось мощное землетрясение, за которым последовало ещё несколько. Количество погибших в Турции достигло 2316, пострадало 13 293 человека. В Сирии погибло более 700 человек.