"Это другое": Байден пожалел для Украины истребителей F-16

Президент США Джо Байден заявил, что он против поставки Украине американских истребителей F-16. По мнению американского лидера, эти самолёты следует оставить в Штатах. Журналисты спросили Байдена, почему он против отправки F-16 Киеву, когда он был на лужайке перед Белым домом.

"Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация", — приводит пресс-служба администрации президента США его слова.