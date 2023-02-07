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7 февраля, 01:02

"Это другое": Байден пожалел для Украины истребителей F-16

Байден заявил, что F-16 следует оставить в США и не передавать Украине

Президент США Джо Байден заявил, что он против поставки Украине американских истребителей F-16. По мнению американского лидера, эти самолёты следует оставить в Штатах. Журналисты спросили Байдена, почему он против отправки F-16 Киеву, когда он был на лужайке перед Белым домом.

"Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация", — приводит пресс-служба администрации президента США его слова.

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Несмотря на то что Киев продолжает требовать от Запада истребители и дальнобойные ракеты, пока передавать это оружие Украине не спешат. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак допустил, что ВСУ получат F-16, но объяснил, что украинским пилотам могут потребоваться годы обучения для управления этой сложнейшей техникой. А министр национальной обороны Польши заявил о готовности передать Украине истребители F-16, но только после принятия совместного решения стран НАТО.

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Flickr / The White House

Андрей Григорьев

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