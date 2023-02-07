"Это другое": Байден пожалел для Украины истребителей F-16
Байден заявил, что F-16 следует оставить в США и не передавать Украине
Президент США Джо Байден заявил, что он против поставки Украине американских истребителей F-16. По мнению американского лидера, эти самолёты следует оставить в Штатах. Журналисты спросили Байдена, почему он против отправки F-16 Киеву, когда он был на лужайке перед Белым домом.
"Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация", — приводит пресс-служба администрации президента США его слова.
Несмотря на то что Киев продолжает требовать от Запада истребители и дальнобойные ракеты, пока передавать это оружие Украине не спешат. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак допустил, что ВСУ получат F-16, но объяснил, что украинским пилотам могут потребоваться годы обучения для управления этой сложнейшей техникой. А министр национальной обороны Польши заявил о готовности передать Украине истребители F-16, но только после принятия совместного решения стран НАТО.
Flickr / The White House