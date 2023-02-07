Моравецкий назвал ЕС наркоманом, зависящим от российского газа

У Европы наркотическая зависимость от российского газа. В отношении топлива из РФ ЕС испытывает настоящую слабость. Об этом заявил на конференции по поддержке Украины в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами", — заявил Моравецкий.

Он сравнил Европу с наркоманом, который из-за своей слабости приходит за новой дозой. Политик считает, что в связи с этим ЕС соглашается с любыми ценами на топливо.