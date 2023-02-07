Россиянам рассказали, где лучше расположить в квартире Wi-Fi-роутер

Wi-Fi-роутеры уже стали неотъемлемой частью жизни многих россиян. Однако в отношении этих устройств до сих пор существуют разные домыслы, отметил руководитель направления Wi-Fi одного из российских телеком-провайдеров Вячеслав Бурхайло. Например, некоторые и сегодня считают излучение от этого устройства вредным для здоровья.

"Вопрос очень много раз задавался и изучался различными институтами, в том числе под эгидой ВОЗ. Все опыты и эксперименты, которые проводились в мире на эту тему, показали, что влияния на клетки живого организма излучение домашних Wi-Fi-роутеров не оказывает", — сказал Бурхайло в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что роутеры в России сертифицированы, в том числе Государственной комиссией по радиочастотам. Ограничение на максимальную мощность излучения домашнего оборудования, по словам эксперта, составляет 100 мВт для диапазона 2,4 ГГц и 200 мВт для диапазона 5 ГГц. Бурхайло рассказал, что более мощные передатчики в нашей стране запрещены. К примеру, смартфоны старых стандартов GSM излучают 1–2 Вт, что в пять – десять раз выше, чем у роутеров.

"Оптимальное расположение роутера — в центральной части квартиры, желательно в коридоре или в межкомнатных пространствах, чтобы роутер мог "достучаться" до каждой комнаты. Получается, и излучения как такового рядом со спальными местами не будет, если этого кто-то боится, и Wi-Fi будет достигать каждой точки квартиры", — рассказал Бурхайло.

Располагать роутер он рекомендовал в полутора – двух метрах от пола. Если размещать устройство слишком близко к полу или потолку, сигнал получит дополнительное отражение, а оно несёт пусть и маленькие, но потери, заключил эксперт.