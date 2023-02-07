У места проведения саммита ЕС – Украина обнаружили преступников
В Евроквартале Брюсселя полиция блокировала вооружённых преступников
В Брюсселе полиция занимается поимкой группы вооружённых преступников. Операция проводится в Евроквартале, где через два дня состоится саммит глав государств и правительств ЕС, который посетит лидер Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Правоохранители блокировали дом на улице Бодюонья, который расположен всего в 50 метрах от здания Еврокомиссии, а также в сотне метров от комплекса "Европа" и дворца "Юстус Липсиус", в котором проводятся саммиты ЕС. Полиция нагрянула в этот квартал из-за недавнего уличного инцидента, после которого группа вооружённых людей спряталась в том самом жилом доме.
"Улица блокирована полицией, жители эвакуированы в соседние гостиницы, на месте находится несколько десятков стражей порядка, пожарный расчёт, над Еврокварталом барражирует вертолёт", — передаёт телеканал.
Ранее в Юбилейном Калужской области двое вооружённых мужчин угнали почтовый автомобиль, предварительно заперев двух сотрудников учреждения в отделении.
Zuma / TASS