У места проведения саммита ЕС – Украина обнаружили преступников

В Брюсселе полиция занимается поимкой группы вооружённых преступников. Операция проводится в Евроквартале, где через два дня состоится саммит глав государств и правительств ЕС, который посетит лидер Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Правоохранители блокировали дом на улице Бодюонья, который расположен всего в 50 метрах от здания Еврокомиссии, а также в сотне метров от комплекса "Европа" и дворца "Юстус Липсиус", в котором проводятся саммиты ЕС. Полиция нагрянула в этот квартал из-за недавнего уличного инцидента, после которого группа вооружённых людей спряталась в том самом жилом доме.