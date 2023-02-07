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7 февраля, 01:52

У места проведения саммита ЕС – Украина обнаружили преступников

В Евроквартале Брюсселя полиция блокировала вооружённых преступников

В Брюсселе полиция занимается поимкой группы вооружённых преступников. Операция проводится в Евроквартале, где через два дня состоится саммит глав государств и правительств ЕС, который посетит лидер Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Правоохранители блокировали дом на улице Бодюонья, который расположен всего в 50 метрах от здания Еврокомиссии, а также в сотне метров от комплекса "Европа" и дворца "Юстус Липсиус", в котором проводятся саммиты ЕС. Полиция нагрянула в этот квартал из-за недавнего уличного инцидента, после которого группа вооружённых людей спряталась в том самом жилом доме.

"Улица блокирована полицией, жители эвакуированы в соседние гостиницы, на месте находится несколько десятков стражей порядка, пожарный расчёт, над Еврокварталом барражирует вертолёт", — передаёт телеканал.

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Zuma / TASS

Анатолий Симоненко

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