В Приморье косуля заглянула "на приём" в поликлинику

В Приморской области из-за обильных осадков и морозов копытным животным стало трудно добывать пищу — они начали выходить к населённым пунктам. Так, в дежурную часть отдела полиции Дальнегорска поступила информация, что на территории Центральной городской больницы бегает косуля. На место был направлен наряд дорожно-патрульной службы.

Полицейские ловят косулю. Видео © УМВД РФ по Приморскому краю

"Прибыв к больнице, инспекторы обнаружили испуганную косулю, которая из последних сил металась вдоль забора. Полицейские решили вызвать на место сотрудников Госохотнадзора и совместными действиями отловить животное, чтобы перевезти в лес", — сказано в сообщении ведомства.

Поймать лесную гостью полицейским удалось не сразу. На кадрах, предоставленных МВД, видно, как испуганное животное бросается прочь от людей. Поймали косулю только после того, как она забежала в здание поликлиники. Травм у животного не обнаружили, поэтому его поместили в служебный автомобиль и вывезли в естественную среду обитания.