Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 01:58

В Приморье косуля заглянула "на приём" в поликлинику

В Приморье полицейские спасли косулю, забежавшую в поликлинику

В Приморской области из-за обильных осадков и морозов копытным животным стало трудно добывать пищу — они начали выходить к населённым пунктам. Так, в дежурную часть отдела полиции Дальнегорска поступила информация, что на территории Центральной городской больницы бегает косуля. На место был направлен наряд дорожно-патрульной службы.

Полицейские ловят косулю. Видео © УМВД РФ по Приморскому краю

"Прибыв к больнице, инспекторы обнаружили испуганную косулю, которая из последних сил металась вдоль забора. Полицейские решили вызвать на место сотрудников Госохотнадзора и совместными действиями отловить животное, чтобы перевезти в лес", — сказано в сообщении ведомства.

Поймать лесную гостью полицейским удалось не сразу. На кадрах, предоставленных МВД, видно, как испуганное животное бросается прочь от людей. Поймали косулю только после того, как она забежала в здание поликлиники. Травм у животного не обнаружили, поэтому его поместили в служебный автомобиль и вывезли в естественную среду обитания.

В Хабаровском крае поймали кошмарившего местных жителей тигра

В Хабаровском крае поймали кошмарившего местных жителей тигра

Ранее Лайф писал, что плодовитые кролики создали "стихийный заповедник" в лесу под Челябинском на радость жителям. Всё началось с того, что местный житель завёл ушастых разных пород у себя на участке. Несколько сбежали и обосновались в ближайшем лесу.

Обложка ©

УМВД РФ по Приморскому краю

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров