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7 февраля, 02:28

Американский аналитик пристыдил Байдена за ущерб США и другим странам

Американский аналитик Ортел: Байдену должно быть стыдно за ущерб США и другим странам

Президент США Джо Байден и его подчинённые ждут, что их работу оценят высоко, но на самом деле им должно быть стыдно за ущерб, который они нанесли США и другим странам. Такое мнение высказал американский консервативный политический аналитик Чарльз Ортел.

Так он прокомментировал подготовку Байдена к ежегодному посланию "О положении страны". Президент зачитает его во вторник, 7 января. Это будет подведение итогов работы Белого дома за 2022 год.

"Байден считает, что администрацию Байдена – Харрис следует хвалить за успехи. Вместо этого он, вице-президент и его кабинет уже стали посмешищами, которым следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесённый внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет", — приводит РИА "Новости" слова Ортела.

По его мнению, ожидаемая Байденом оценка от общества не согласуется с множеством проблем, которые сейчас вынуждена переживать страна. В частности, это напряжённая ситуация на границе с Мексикой, высокий уровень преступности, сложности на рынке труда.

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Как рассказывал Лайф, ранее опрос, проведённый американским телеканалом NBC News, показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Обложка ©

Flickr / The White House

Андрей Григорьев

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