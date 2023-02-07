Американский аналитик пристыдил Байдена за ущерб США и другим странам

Президент США Джо Байден и его подчинённые ждут, что их работу оценят высоко, но на самом деле им должно быть стыдно за ущерб, который они нанесли США и другим странам. Такое мнение высказал американский консервативный политический аналитик Чарльз Ортел.

Так он прокомментировал подготовку Байдена к ежегодному посланию "О положении страны". Президент зачитает его во вторник, 7 января. Это будет подведение итогов работы Белого дома за 2022 год.

"Байден считает, что администрацию Байдена – Харрис следует хвалить за успехи. Вместо этого он, вице-президент и его кабинет уже стали посмешищами, которым следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесённый внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет", — приводит РИА "Новости" слова Ортела.

По его мнению, ожидаемая Байденом оценка от общества не согласуется с множеством проблем, которые сейчас вынуждена переживать страна. В частности, это напряжённая ситуация на границе с Мексикой, высокий уровень преступности, сложности на рынке труда.