Жителей нескольких федеральных округов предупредили о риске обрушения зданий

Погода в этом месяце может привести к обрушению зданий и сооружений в регионах нескольких федеральных округов России. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Учёные сообщили, что это связано с сильными снегопадами, на смену которым приходит оттепель.

В институте пояснили, что такой прогноз составлен в соответствии с многолетней статистикой февраля. В этот период из-за переменчивой погоды становится больше происшествий, связанных с обрушениями элементов большепролётных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений. Из-за снегопадов и оттепелей вес сухого снега увеличивается в разы, отметили в ведомстве. Сказывается также то, что снег и наледь могут убирать не вовремя или некачественно. К тому же зачастую вызывает вопросы состояние зданий.

"Наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краёв, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.