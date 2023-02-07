Предлагали "Киску" и "Нефритовый тростник": На Урале сгорел салон эротического массажа

В Екатеринбурге сгорел дорогой салон эротического массажа на улице Свердлова. В нём местные мужчины могли насладиться программами с завораживающими названиями "Нефритовый тростник", "Киска", а также акцией "Клубничка".

Почему именно салон сгорел, неясно. Пожарные получили сигнал о возгорании примерно в 03:00 (05:00 мск) в ночь на 7 февраля. Прибыв на место, они увидели густой чёрный дым, который шёл из подвала пятиэтажки. Пришлось даже вызывать подмогу.

"Создалась угроза распространения огня по конструктивным элементам здания. Так как здание старое, все перегородки и перекрытия в нём пустотные", — заявил изданию "Екатеринбург онлайн" замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Пожар удалось полностью потушить к 04:30. Находившиеся в здании 20 человек выбежали на улицу ещё до приезда спасателей. Тушить пожар приехали 34 работника МЧС, было использовано 8 единиц техники.