Маск высказался об опасности конфликта на Украине
Маск посетовал, что большинство не замечает опасности конфликта на Украине
Большинство людей не понимают, что конфликт на Украине может расшириться, заявил американский миллиардер Илон Маск.
Высказался он об этом в рамках дискуссии, которая развернулась в "Твиттере". Там журналист Люк Рудковски призвал всех не развязывать третью мировую войну, комментируя заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о риске расширения конфликта на Украине.
"Большинство не замечает опасности", — отреагировал на это Маск.
Напомним, в прошлом году Маск предложил своё видение решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию".
Zuma / TASS