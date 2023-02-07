Маск высказался об опасности конфликта на Украине

Большинство людей не понимают, что конфликт на Украине может расшириться, заявил американский миллиардер Илон Маск.

Высказался он об этом в рамках дискуссии, которая развернулась в "Твиттере". Там журналист Люк Рудковски призвал всех не развязывать третью мировую войну, комментируя заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о риске расширения конфликта на Украине.

"Большинство не замечает опасности", — отреагировал на это Маск.