Семья погибшего россиянина смогла отсудить 3,4 млн рублей за авиакатастрофу

Семья жителя Камчатки, погибшего при крушении самолёта Ан-26 летом 2021 года, добилась через суд увеличения размера компенсации морального ущерба. Авиакомпания выплатит супруге и сыну жертвы аварии более 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского краевого суда.

"По уголовному делу, возбуждённому в связи с авиационным происшествием, истица признана потерпевшей. Разрешая требования истцов, суд первой инстанции учёл положения международных правовых актов и нормы национального законодательства и пришёл к обоснованному выводу о несомненности причинения истице страданий в связи с гибелью супруга, а несовершеннолетнему ребёнку — гибелью отца", — говорится в сообщении.

Елизовский районный суд взыскал в пользу жены и сына погибшего 1 666 666 рублей и 1 800 000 рублей соответственно. После авиакатастрофы АО "Камчатское авиационное предприятие" уже выплачивало компенсацию истцам — как и всем остальным, по 333 тысячи рублей.