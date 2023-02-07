Украинский пленный заявил, что бойцы ВСУ портят технику из-за нежелания попасть на передовую

Украинские военные специально портят военную технику и оборудование, чтобы командование не отправляло их в зону активных боевых действий. Об этом рассказал один из пленных бойцов ВСУ, о том же свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение российских силовиков.

Так, на Артёмовском направлении у погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады нашли рапорт о подобном происшествии. Как пишет РИА "Новости", в документе на имя командира бригады И.И. Винника погибший А.В. Кийко пишет, что его сослуживец сержант Ю.В. Сипко преднамеренно испортил радиорелейную станцию связи, ошибочно называя её в рапорте РЛС. Он сообщает, что тот специально хотел "нанести ущерб на ключевых точках обороны Бахмута (Артёмовска)". Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления. О другом случае рассказал мобилизованный житель Одессы Андрей Семёнов. Во время оперативно-следственных мероприятий пленный поведал силовикам, что броневики "Казак" (укр. "Козак") часто выходили из строя и никто не мог понять почему. Всё выяснилось, когда задержали ответственного за содержание машин.

"Пацаны говорили, что, вполне возможно, [его] "задвухсотили" (убили. — Прим. Лайфа). Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции", — добавил пленный.