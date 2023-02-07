Политик напомнил американцам цели российской спецоперации на Украине
Политик Янг: России нужна демилитаризация и денацификация Украины
Задача России в ходе специальной военной операции на Украине — добиться демилитаризации и денацификации этой страны. Об этом в "Твиттере" написал кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Таким был его ответ на публикацию пользователя BurningBrightLiberty, который назвал Россией всю Украину.
"Я думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины", — отметил Янг.
Американский политик добавил, что, по его мнению, для Москвы важно, чтобы на украинских землях никогда не располагались натовские военные.
В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что цель США в украинском конфликте — нанести России стратегическое поражение и измотать её.
"ВКонтакте" / Минобороны России