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Опубликовано 7 февраля 2023, 04:41
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Политик напомнил американцам цели российской спецоперации на Украине

Политик Янг: России нужна демилитаризация и денацификация Украины

Задача России в ходе специальной военной операции на Украине — добиться демилитаризации и денацификации этой страны. Об этом в "Твиттере" написал кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Таким был его ответ на публикацию пользователя BurningBrightLiberty, который назвал Россией всю Украину.

"Я думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины", — отметил Янг.

Американский политик добавил, что, по его мнению, для Москвы важно, чтобы на украинских землях никогда не располагались натовские военные.

В США отрицают, что Бёрнс предлагал Путину 20 процентов территории Украины
В США отрицают, что Бёрнс предлагал Путину 20 процентов территории Украины

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что цель США в украинском конфликте — нанести России стратегическое поражение и измотать её.

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"ВКонтакте" / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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