Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 04:58

В Японии заявили о намерении добиться мирного договора с Россией

Премьер Кисида: Япония твёрдо намерена заключить мирный договор с Россией

Япония хотела бы заключить мирный договор с Россией, считая прискорбным его отсутствие спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны. Такое заявление сделал премьер-министр Фумио Кисида во время Общенационального митинга за возвращение "северных территорий" — так в Японии называют российские Курильские острова.

Выступая с речью, Кисида отметил, что сейчас отношения Японии и России "в тяжёлом положении", а причиной назвал российскую военную спецоперацию на Украине.

"Однако правительство Японии твёрдо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", — заверил премьер Страны восходящего солнца.

Япония собралась добиваться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

Япония собралась добиваться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл невозможным содержательный диалог с Японией по мирному договору в нынешних условиях.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров