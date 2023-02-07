В Японии заявили о намерении добиться мирного договора с Россией
Премьер Кисида: Япония твёрдо намерена заключить мирный договор с Россией
Япония хотела бы заключить мирный договор с Россией, считая прискорбным его отсутствие спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны. Такое заявление сделал премьер-министр Фумио Кисида во время Общенационального митинга за возвращение "северных территорий" — так в Японии называют российские Курильские острова.
Выступая с речью, Кисида отметил, что сейчас отношения Японии и России "в тяжёлом положении", а причиной назвал российскую военную спецоперацию на Украине.
"Однако правительство Японии твёрдо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", — заверил премьер Страны восходящего солнца.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл невозможным содержательный диалог с Японией по мирному договору в нынешних условиях.
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON