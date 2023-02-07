В Японии заявили о намерении добиться мирного договора с Россией

Япония хотела бы заключить мирный договор с Россией, считая прискорбным его отсутствие спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны. Такое заявление сделал премьер-министр Фумио Кисида во время Общенационального митинга за возвращение "северных территорий" — так в Японии называют российские Курильские острова.