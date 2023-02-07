Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 05:28

Неизвестный сообщил о "минировании" суда в Кемеровской области и потребовал миллион гривен

Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило очередное сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда", — говорится в сообщении.

Автор письма потребовал, чтобы ему в течение часа перевели на указанный номер телефона 1 миллион гривен, иначе он подорвёт здание. Представители суда незамедлительно сообщили о произошедшем правоохранителям. В результате была проведена проверка, но взрывчатых веществ не было обнаружено. Сейчас суд работает в обычном режиме.

Гостей и сотрудников эвакуировали из концертного зала в Москве из-за угрозы взрыва

Гостей и сотрудников эвакуировали из концертного зала в Москве из-за угрозы взрыва

Ранее самолёт с командой шведского ФК "Гётеборг" экстренно сел в Дании из-за угрозы взрыва 30 мячей. Футболисты летели на сборы в испанский город Торревьеха.

Обложка ©

Кемеровский районный суд Кемеровской области

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров