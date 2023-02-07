Неизвестный сообщил о "минировании" суда в Кемеровской области и потребовал миллион гривен
Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило очередное сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда", — говорится в сообщении.
Автор письма потребовал, чтобы ему в течение часа перевели на указанный номер телефона 1 миллион гривен, иначе он подорвёт здание. Представители суда незамедлительно сообщили о произошедшем правоохранителям. В результате была проведена проверка, но взрывчатых веществ не было обнаружено. Сейчас суд работает в обычном режиме.
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