Неизвестный сообщил о "минировании" суда в Кемеровской области и потребовал миллион гривен

Неизвестный сообщил о "минировании" Кемеровского районного суда в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Автор письма потребовал, чтобы ему в течение часа перевели на указанный номер телефона 1 миллион гривен, иначе он подорвёт здание. Представители суда незамедлительно сообщили о произошедшем правоохранителям. В результате была проведена проверка, но взрывчатых веществ не было обнаружено. Сейчас суд работает в обычном режиме.