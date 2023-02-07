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7 февраля, 06:09
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В ДНР рассказали, как бойцы ВСУ расстреливают польских наёмников в Угледаре

Советник врио главы ДНР Гагин: Силовики ВСУ расстреляли польских наёмников в Угледаре

Украинские военные в Угледаре расстреляли группу польских наёмников, а в последнее время между ВСУ и иностранными военнослужащими часто возникают конфликты. Об этом ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, это были поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились", — отметил Гагин.

Регулярные конфликты подтверждают радиоперехваты, а также показания украинских военнослужащих, попавших в плен под Угледаром в последние несколько дней.

Украинский пленный заявил, что бойцы ВСУ портят технику из-за нежелания попасть на передовую

Украинский пленный заявил, что бойцы ВСУ портят технику из-за нежелания попасть на передовую

Ранее Гагин заявлял, что украинская армия не способна к наступлению ни на одном из направлений, так как для этого у неё нет каких-либо возможностей и сил.

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AP / TASS

Артур Белкин

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