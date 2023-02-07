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7 февраля, 06:14

Американка два года хранила тело матери в морозильнике и пользовалась её документами

NBC News: Жительница США почти два года держала тело умершей матери в морозильнике

Американка Ева Брэтчер из Чикаго почти два года хранила тело умершей матери в морозильнике. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Жительница штата Кентукки обратилась в полицию с просьбой проверить квартиру в Чикаго, где живёт её бабушка, 96-летняя Реджина Михалски. Девушка сказала, что старушка уже давно не выходила на связь. Прибывшие на место правоохранители на прошлой неделе заявились в дом и обнаружили страшное.

"Тело Реджины Михалски было обнаружено на прошлой неделе в морозильной камере в гараже рядом с квартирой, где она проживала с дочерью (69-летней Брэтчер. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

По данным следователей, старушка умерла ещё в марте 2021 года. Причину смерти удастся установить после полной разморозки тела и вскрытия. В результате 2 февраля Брэтчер предстала перед судом по обвинению в сокрытии смерти матери и владении её удостоверением личности. Причём женщина была ранее судима за подделку документов. Сейчас следователи устанавливают, пользовалась ли Брэтчер пособиями в соцобеспечении покойницы.

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Unsplash

Светлана Оперук
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