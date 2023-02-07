"Было шоком для меня": Ирина Меладзе рассказала, как узнала об измене Валерия

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поделилась подробностями о том, как узнала, что у супруга появилась любовница. В беседе с изданием StarHit она рассказала, что имя соперницы ей назвала подруга.

О тайном романе Ирина стала догадываться ещё в 2012 году, то есть за два года до развода. По её словам, чувствовала "нечто плохое": у певца поменялось поведение, и он отказывался говорить, что случилось. Когда же Ирина Меладзе узнала имя любовницы мужа, это стало для неё неожиданностью.

"А однажды он просто сорвался и всё рассказал, но не стал называть её имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева", — рассказала Ирина Меладзе.