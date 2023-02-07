"Было шоком для меня": Ирина Меладзе рассказала, как узнала об измене Валерия
Экс-супруга Меладзе узнала об измене мужа за два года до окончательного разрыва
Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поделилась подробностями о том, как узнала, что у супруга появилась любовница. В беседе с изданием StarHit она рассказала, что имя соперницы ей назвала подруга.
О тайном романе Ирина стала догадываться ещё в 2012 году, то есть за два года до развода. По её словам, чувствовала "нечто плохое": у певца поменялось поведение, и он отказывался говорить, что случилось. Когда же Ирина Меладзе узнала имя любовницы мужа, это стало для неё неожиданностью.
"А однажды он просто сорвался и всё рассказал, но не стал называть её имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева", — рассказала Ирина Меладзе.
Напомним, Валерий и Ирина Меладзе расписались в 1989 году и прожили в браке более 20 лет, до 2014 года. За годы совместной жизни у них появилось трое детей. В начале 2000-х певец стал тайно встречаться с Джанабаевой. Ирина Меладзе тяжело пережила разрыв, но ей помогли дети и вера. В 2019 году она даже заявила, что не сожалеет о разрыве.
Ранее Лайф рассказывал, что Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе фаната произнёс украинский лозунг. Его слова "Украине слава!" попали на видео, которое в дальнейшем распространилось в Сети. Ситуация вызвала бурную реакцию. Так, в РФ предложили лишить Меладзе гражданства, наград и званий. Позднее у него начались проблемы с концертами в России.
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