В РФ могут ввести наказание за рекламу услуг по уклонению от службы в армии

Депутаты Государственного собрания — Курултая — Республики Башкортостан намерены внести в Госдуму законопроект о внесении изменения в статью о рекламе. Соответствующее решение будет принято на ближайшем пленарном заседании парламента, которое состоится в конце февраля. Об этом сообщается на официальном информационном портале Госсобрания.

"Законопроектом предлагается запретить рекламу услуг по содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности", — приводятся слова председателя Госсобрания Константина Толкачёва.

По его словам, сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Так, коммерческие структуры обещают уклонистам оказать необходимые юридические и медицинские услуги, которые помогут на законных основаниях избежать призыва. Толкачёв уверен, что такая реклама подталкивает людей к правонарушению, поэтому нужно ограничить её негативное влияние на военнообязанных и на ход призывной кампании. Принятие соответствующего проекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов правовую оценку.

Законопроект предусматривает административную ответственность и штрафы за нарушение запрета на такую рекламу. Строгость наказания распределяется следующим образом: штраф для граждан — от двух до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц — от четырёх до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от ста до пятисот тысяч рублей.