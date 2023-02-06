Российские военные уничтожили до 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ, а также бригады теробороны на Купянском направлении, уничтожив до 40 украинских военных. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он.

Конашенков отметил, что противник также лишился двух автомобилей.