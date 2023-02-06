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Опубликовано 6 февраля 2023, 12:19

Российские военные уничтожили до 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ, а также бригады теробороны на Купянском направлении, уничтожив до 40 украинских военных. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он.

Конашенков отметил, что противник также лишился двух автомобилей.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Потери противника составили: более 100 человек, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и другая техника.

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Vk.com / Минобороны России

Варвара Романова
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