Николаевка пополнила список освобождённых в ходе СВО территорий

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий была освобождена Николаевка. Об этом доложил на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, в боях за этот населённый пункт участвовали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки.