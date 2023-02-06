Николаевка пополнила список освобождённых в ходе СВО территорий
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об освобождении Николаевки в ДНР
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий была освобождена Николаевка. Об этом доложил на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
По его словам, в боях за этот населённый пункт участвовали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки.
Ранее ВС России уничтожили установку американской РСЗО HIMARS на Херсонском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены САУ "Акация" и две САУ "Гвоздика". Помимо того, в районах населённых пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка поражено три склада ВСУ с боеприпасами.
Vk.com / Минобороны России