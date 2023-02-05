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5 февраля, 13:18

В Ростовской области сотрудник ДПС погиб во время погони за нарушителем

В Ростовской области сотрудники полиции ищут нарушителя, во время погони за которым погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в городе Морозовске утром 5 февраля. В ходе погони за автомобилем Honda Civic машина правоохранителей столкнулась с КамАЗом во время движения по дороге с односторонним движением. Погибшим оказался лейтенант полиции 1990 года рождения, его коллега — лейтенант 1989 года рождения — госпитализирован.

Пьяный житель Нижнего Тагила умер в патрульной машине после жёсткого задержания

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Ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии задержанный за наркотики бизнесмен выпрыгнул из полицейской машины и его насмерть сбил проезжавший автомобиль.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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