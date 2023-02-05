В Ростовской области сотрудник ДПС погиб во время погони за нарушителем

В Ростовской области сотрудники полиции ищут нарушителя, во время погони за которым погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в городе Морозовске утром 5 февраля. В ходе погони за автомобилем Honda Civic машина правоохранителей столкнулась с КамАЗом во время движения по дороге с односторонним движением. Погибшим оказался лейтенант полиции 1990 года рождения, его коллега — лейтенант 1989 года рождения — госпитализирован.