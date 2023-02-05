Шведский оператор спрогнозировал в стране дефицит электроэнергии с 2027 года

Начиная с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии. Об этом заявил представитель местного оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон в беседе с телеканалом SVT со ссылкой на отчёт Энергетического управления о будущих потребностях в этой области.

"Мы видим, что потребности промышленности в электроэнергии растут гораздо быстрее, чем расширение производства новой электроэнергии, и с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии", — сказал он.

По словам Йонссона, есть риск того, что крупные промышленные инвестиции станут невозможными, если Швеция не начнёт более быстрое расширение производства электроэнергии. Согласно отчёту, в долгосрочной перспективе стране нужны ветровые станции и новые реакторы АЭС.

Причём прогнозируется, что к 2035 году потребность в электроэнергии может вырасти в два раза. К 2027-му потребление увеличится на 44 ТВт⋅ч, а производство к тому времени станет больше лишь на 17 ТВт⋅ч.