Главную роль в драме "Всё везде и сразу" должен был сыграть Джеки Чан

По оригинальной задумке сценаристов, главную роль в нашумевшей фантастической драме про боевые искусства "Всё везде и сразу" должен был сыграть известный актёр Джеки Чан, но в итоге сюжет киноленты был перекроен в пользу Мишель Йео. По словам актрисы, Джеки отправил ей поздравление после того, как узнал об ошеломительном успехе фильма.

"Поздравляю вас с фильмом, но знаете ли вы, что ваши ребята (сценаристы фильма Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт. — Прим. Лайфа) сначала предлагали эту роль мне?" — процитировала Йео письмо Джеки Чана в эфире "Шоу Грэма Нортона".

В ответе Джеки Чану актриса по-доброму отметила, что, отказавшись от данной роли, тот совершил большую ошибку.