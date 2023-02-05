Главную роль в драме "Всё везде и сразу" должен был сыграть Джеки Чан
Кадр из фильма "Всё везде и сразу". Обложка © "Кинопоиск"
По оригинальной задумке сценаристов, главную роль в нашумевшей фантастической драме про боевые искусства "Всё везде и сразу" должен был сыграть известный актёр Джеки Чан, но в итоге сюжет киноленты был перекроен в пользу Мишель Йео. По словам актрисы, Джеки отправил ей поздравление после того, как узнал об ошеломительном успехе фильма.
"Поздравляю вас с фильмом, но знаете ли вы, что ваши ребята (сценаристы фильма Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт. — Прим. Лайфа) сначала предлагали эту роль мне?" — процитировала Йео письмо Джеки Чана в эфире "Шоу Грэма Нортона".
В ответе Джеки Чану актриса по-доброму отметила, что, отказавшись от данной роли, тот совершил большую ошибку.
Ранее Лайф сообщал, что американская академия кинематографических искусств и наук недавно объявила список номинантов премии "Оскар-2023". К слову, лидером по числу номинаций (12) стал фильм "Всё везде и сразу". Сколько статуэток в итоге достанется киноленте, будет известно 12 марта.