Главный секрет США: Чем опасны Abrams c урановой бронёй, которые может получить Киев Поставка даже обычных моделей танков Abrams Киеву может отнять у партнёров много времени и сил, не говоря уже об одной особенной модификации. Чем она опасна? 1 февраля, 23:45 Танк версии M1 Abrams. Обложка © Flickr / NATO

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26 января издание Politico написало, что Киев может получить танки Abrams в модификации M1A2. Это не совпадает с более ранними прогнозами о поставках более старых моделей — M1A1.

А главное — нет никакой уверенности в комплектации танков. Журналисты Breaking Defence сетуют на то, что Вашингтон и Пентагон много наобещали, оставив при этом без ответа массу вопросов.

По словам эксперта Дмитрия Конаныхина, американские исполнители заказа уже столкнулись с массой проблем:

— Модификаций Abrams — чёрт ногу сломит: где каких танков, на каких складах, в каком состоянии... Как это всё "великолепие" доводить до боеспособного состояния и где — заводская линия, мягко говоря, загружена экспортными заказами. Так что процесс может затянуться, — отмечает он.

Что получит Украина в 2023-м

С 1980-го выпущено более 10,3 тысячи танков Abrams. По ходу модернизации разработано не менее 32 модификаций. Плюс не менее шести машин сделано на основе этого танка, включая M1 Heavy Armored Recovery Vehicle — прототип БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина).

25 января 2023 года президент США Джо Байден объявил об отправке 31 единицы танков Abrams на Украину. И логично было предположить, что в распоряжении ВСУ окажутся танки модификации M1A1 — более ранней и менее сложной. Даже под них нужны подготовленные экипажи, и Лайф уже писал, кто этими танками будет управлять.

Abrams модификации M1A1. Фото © Getty Images / Allan Tannenbaum

Однако уже на следующий день пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Минобороны США остановилось на варианте M1A2. Оказалось, что у американцев нет нужного количества танков модели M1A1.

Это звучит несколько странно на фоне того, что в 2021 году Корпус морской пехоты США расформировал свой танковый парк и передал армии более 400 M1A1, четвёртую часть из которых получит Польша. По данным журнала The Military Balance за 2022 год, более трёх с половиной тысяч М1А2 и М1А1, прошедших разные модификации, находятся в запасе. Но на вопрос, почему нельзя из запасников выделить 31 танк для Украины, никто из официальных лиц США не ответил.

Допустим, Украина получит танки M1A2. Но и по этой модификации у экспертов много вопросов. И один из главных — по поводу урановой брони, которой они славятся.

Зачем нужен уран

Интересно, что вокруг любого массового оружия возникает некий ореол культовости. И он, как правило, основан не на совокупности характеристик, а на отдельных качествах.

К примеру, танки Leclerc называют "машиной с мозгами" из-за продвинутого компьютерного оборудования. Т-72 ценят за дешевизну, распространённость и неприхотливость в работе, называя его "автоматом Калашникова на гусеницах".

Танк Leclerc. Фото © Flickr / 7th Army Training Command

Так сложилось, что, когда говорят про танки Abrams, во главу угла ставят броню с пластинами из обеднённого урана.

— Главное предназначение урановой брони — это твёрдость. У неё высокая бронесопротивляемость, а у снарядов с урановым сердечником — высокая бронепробиваемость, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Обеднённый уран является побочным продуктом любой атомной промышленности и состоит в основном из изотопа урана-238 (на 99,27%) плюс уран-235 и в незначительном количестве уран-234.

— Обеднённый уран — один из самых тяжёлых элементов на планете и производится из низкоактивных радиоактивных отходов, оставшихся от производства ядерного топлива или ядерных боеголовок, что делает его доступным для производства в больших количествах, — отмечает издание Military Watch.

Однако бронелисты из урана для танков Abrams начали делать далеко не сразу.

Сколько стоит танк "Абрамс" в долларах

В первой модификации Abrams М1, принятой на вооружение в 1980 году, никакой "урановой брони" не было. Не было её и в модели Abrams M1A1 1984 года, которую изначально планировали поставлять Киеву. На M1A1 бронестойкость танка усилили за счёт габаритов защиты.

Впервые на этих танках урановая броня первого поколения появилась в 1988 году — в модификации Abrams М1А1НА (HA — Heavy Armor, или "тяжёлая броня"). Урановая составляющая там представлена уранокерамикой UO87 и дополнялась корундовыми пластинами AD92.

По поводу эффективности урановой брони на этой модели до сих пор ведутся дискуссии. Отмечалось, что лоб башни и правда мог выдержать попадание большинства подкалиберных и кумулятивных советских снарядов, но вот лобовая часть корпуса считалась уязвимой. За счёт урановой брони и других нововведений вес танка увеличился с 57 до 61,3 тонны.

С того момента как на танках Abrams стали появляться урановые бронелисты, возросла и их цена. В 2012 году модификация M1A2 оценивалась в восемь миллионов долларов за единицу.

Abrams M1A2 — характеристики, броня

Модификация Abrams М1А2 принята на вооружение в 1992 году. Там уже "полносерийно" прописалось второе поколение урановой брони.

Модификация Abrams М1А2. Фото © military.com

Это броня UO100 в алюминиевых пакетах. Помимо урана и алюминия туда входят корундовая керамика, стеклотекстолит, титан, резина, элементы NERA ("невзрывоопасная реактивная броня") и кевлар.

Боевая масса танка Abrams M1A2 составила 62,1 тонны — не только за счёт урановых бронепластин, но и за счёт усиленного бронирования башни, увеличения габарита лобовых деталей.

Говорить о последующих поколениях урановой брони не имеет смысла, так как Украина не получит танки Abrams M1A2SEP, где представлена броня UO100 с графитовым напылением в титановых пакетах. Также США заявляли о скором переходе на уранокерамику четвёртого поколения, но и это они точно приберегут для себя.

Что касается Abrams M1A2, то помимо новой брони он получил независимый тепловизионный панорамный прицел командира, новый прицел наводчика со стабилизацией в двух плоскостях и безопасным для глаз дальномером, а также новую командирскую башню с восемью перископами, тепловизионный прибор наблюдения для механика-водителя, боевую информационно-управляющую систему IVIS.

Вредна ли урановая броня

Когда говорят об урановой броне, неизбежно встаёт вопрос о её безопасности для экипажа. Эксперты отмечают, что уран-238 потенциально токсичен при проглатывании или вдыхании. Такое может случиться, если снаряд пробьёт урановую плиту и частички проникнут внутрь танка.

Американские независимые врачи пытались изучать вопрос о влиянии урановой брони на человека, но исследования вскоре были свёрнуты. В начале XXI века также состоялось множество дискуссий в формате "за и против", но окончательный вердикт броне из урана так и не вынесли.

Можно сказать, что в контексте поставок танков на Украину вопрос с ураном в броне снимается сам собой. Урановая броня — один из тех секретов американского оружия, утечки которого Вашингтон и Пентагон опасаются больше всего.

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— Киев вряд ли получит танки с бронёй из обеднённого урана, учитывая, что они (США. — Прим. Лайфа) сами заявили, что секретной брони не будет. Они, скорее всего, имели в виду урановую броню, — отмечает военный эксперт Константин Сивков.

По данным военных экспертов, экспортные танки Abrams M1A2 оснащаются исключительно DU-free бронёй с аббревиатурой EAP (Export Armor Package), которая не содержит в своём составе уран и имеет совершенно другую архитектуру.

Танк Abrams M1A2. Фото © Flickr / 7th Army Training Command

Можно предположить, что в состав брони танков для Киева войдёт NERA, которую ещё называют полуактивной, керамика и высокотвёрдые вставки из стали и других материалов. Но уран оттуда вынут, хотя это и займёт некоторое время. Также там точно не будет системы активной защиты Trophy израильского производителя Rafael, поскольку правительство ближневосточного государства не хочет поставлять Украине своё оружие.

— С каждого Abrams, проданного иностранным клиентам, снята броня из обеднённого урана… Но все более современные M1A2 имеют пластины из обеднённого урана, их замена увеличивает срок доставки на несколько недель, — пишет Breaking Defense.

На вопрос, что ещё секретного могут снять с этих танков и какие есть подводные камни во всей этой истории, ответил эксперт Дмитрий Конаныхин.

— Они оснащены такой электроникой, которая, очевидно, немедленно окажется в руках пытливых русских инженеров. Но вопрос не только в необходимости снять урановое бронирование и не потерять систему радиообмена с командирскими тепловизорами, но и в том, чтобы допустить специалистов по ремонту "вундерваффе" к линии боевого соприкосновения, — отмечает он.

Известно также, что помимо 31 боевой машины Abrams Киев получит восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2. США осознают, что танки в условиях фронтового хаоса ВСУ могут ждать большие проблемы.

— Сделаю предположение, что Abrams вообще не дойдут до поля боя. Это была такая морковка, которую повесили перед Европой, заставив её избавиться от своих танков (в частности, Leopard 2). И уж точно, скорее всего, мы увидим сначала "европейцев", а не "американцев", — прогнозирует военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал решение отправить на Украину танки Abrams и Leopard 2 "огромной информационной операцией", не имеющей ничего общего с успехами на поле боя. Также эксперт поставил под сомнение эффективность западных бронемашин в условиях СВО.

Получит ли Киев танки Abrams хоть в каком-то виде? 0 Получат, им могут даже дать какие-нибудь секретные компоненты Не получат: слишком сложная техника, США не хотят её терять Получат, но к тому моменту это не будет иметь смысла

Авторы Евгений Жуков