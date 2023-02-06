Три тысячи мёртвых птиц выловили из Дундинского водохранилища на Ставрополье

Из Дундинского водохранилища в Ставропольском крае спасатели выловили три тысячи мёртвых птиц. Об этом сообщила региональная Противопожарная и аварийно-спасательная служба.

"Работы по сбору птиц велись на протяжении двух дней. К ликвидации последствий происшествия были привлечены спасатели трёх аварийно-спасательных групп ПАСС СК: Дивного, Невинномысска и Ставрополя", — сказано в сообщении службы.