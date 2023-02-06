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6 февраля, 16:11

Три тысячи мёртвых птиц выловили из Дундинского водохранилища на Ставрополье

<p>Спасатели выловили три тысячи мёртвых птиц. Обложка © <a href="https://www.pass-sk.ru/press-sluzhba/article/likvidirovali-posledstviya-gibeli-ptic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края</a></p>

Спасатели выловили три тысячи мёртвых птиц. Обложка © Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края

Из Дундинского водохранилища в Ставропольском крае спасатели выловили три тысячи мёртвых птиц. Об этом сообщила региональная Противопожарная и аварийно-спасательная служба.

"Работы по сбору птиц велись на протяжении двух дней. К ликвидации последствий происшествия были привлечены спасатели трёх аварийно-спасательных групп ПАСС СК: Дивного, Невинномысска и Ставрополя", — сказано в сообщении службы.

В работах также принимали участие сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Апанасенковского и Ипатовского округов, а также представители администраций муниципалитетов, Минприроды Ставрополья, Россельхознадзора и Службы по борьбе с болезнями животных. Тонкий лёд, который проваливался под ногами специалистов, усложнял их работу. На данный момент причины смерти птиц неизвестны.

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Илья Суриков

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