Три тысячи мёртвых птиц выловили из Дундинского водохранилища на Ставрополье
Спасатели выловили три тысячи мёртвых птиц. Обложка © Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края
Из Дундинского водохранилища в Ставропольском крае спасатели выловили три тысячи мёртвых птиц. Об этом сообщила региональная Противопожарная и аварийно-спасательная служба.
"Работы по сбору птиц велись на протяжении двух дней. К ликвидации последствий происшествия были привлечены спасатели трёх аварийно-спасательных групп ПАСС СК: Дивного, Невинномысска и Ставрополя", — сказано в сообщении службы.
В работах также принимали участие сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Апанасенковского и Ипатовского округов, а также представители администраций муниципалитетов, Минприроды Ставрополья, Россельхознадзора и Службы по борьбе с болезнями животных. Тонкий лёд, который проваливался под ногами специалистов, усложнял их работу. На данный момент причины смерти птиц неизвестны.
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