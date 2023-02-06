Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 февраля, 16:00

Психолог объяснила, почему не стоит возобновлять отношения с первой любовью

Сексолог Котенева призвала не вступать в отношения с бывшими из-за риска разочарования

Вступать с бывшими партнёрами, особенно с первой любовью, в отношения, в том числе сексуального характера, не следует — фантазии о человеке могут не совпадать с реальностью, из-за чего есть риск разочарования. Об этом в беседе с РИА "Федералпресс" рассказала сексолог и семейный психолог Анна Котенева.

"Во время пубертатного периода у каждого человека формируется сексуальное либидо, которое проходит три стадии развития: платоническое, романтическое и сексуальное. Будучи взрослым, он вступает в отношения подготовленным, потому что в прошлом переживал, возможно, и сильную влюблённость, и отвергал кого-то", — добавила она.

Специалист подчеркнула: чтобы не наступило разочарование, подростковую любовь стоит оставить в прошлом и воспринимать эти отношения как опыт.

Женщинам дали советы по повышению "сексуального аппетита"

Женщинам дали советы по повышению "сексуального аппетита"

Ранее Лайф писал про шесть рабочих лайфхаков, как забыть человека, который тебя не любит. Так, следует сравнить расставание с получением травмы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Секс
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров