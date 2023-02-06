Психолог объяснила, почему не стоит возобновлять отношения с первой любовью

Вступать с бывшими партнёрами, особенно с первой любовью, в отношения, в том числе сексуального характера, не следует — фантазии о человеке могут не совпадать с реальностью, из-за чего есть риск разочарования. Об этом в беседе с РИА "Федералпресс" рассказала сексолог и семейный психолог Анна Котенева.

"Во время пубертатного периода у каждого человека формируется сексуальное либидо, которое проходит три стадии развития: платоническое, романтическое и сексуальное. Будучи взрослым, он вступает в отношения подготовленным, потому что в прошлом переживал, возможно, и сильную влюблённость, и отвергал кого-то", — добавила она.

Специалист подчеркнула: чтобы не наступило разочарование, подростковую любовь стоит оставить в прошлом и воспринимать эти отношения как опыт.