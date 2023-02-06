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6 февраля, 16:44

Пожилая женщина погибла из-за обстрела со стороны ВСУ села в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Казинка Белгородской области, в результате атаки погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет", — написал он в телеграм-канале.

Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области

Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области

По словам главы региона, на месте инцидента сейчас находятся все оперативные службы и глава округа. Пожарные начали тушить объект.

Ранее Лайф писал о том, что украинские военные обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области.

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Getty Images / Pierre Crom

Илья Суриков

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