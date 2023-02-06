Пожилая женщина погибла из-за обстрела со стороны ВСУ села в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Казинка Белгородской области, в результате атаки погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, на месте инцидента сейчас находятся все оперативные службы и глава округа. Пожарные начали тушить объект.