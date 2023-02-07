Арестович дал Украине неутешительный прогноз
Арестович призвал украинцев умерить амбиции по поводу завершения конфликта
Ожидания украинцев относительно завершения вооружённого конфликта могут не оправдаться. Об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Что произойдёт с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем", — цитирует его издание "Страна.ua".
По словам Арестовича, для победы Украине необходимо 400 тысяч солдат в натовской экипировке, с современным оружием и превосходным уровнем подготовки. Однако Киев такими силами не располагает, в ближайший год они также не появятся.
"Мы как общество не готовы к такому исходу. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим", — подчеркнул Арестович.
Ранее Алексей Арестович предсказал Украине "корейский сценарий". По мнению экс-советника офиса президента, Незалежная может получить гарантии безопасности от Запада как Сеул, однако член Совфеда Алексей Пушков назвал прогнозы Арестовича "политическим сном".