Ожидания украинцев относительно завершения вооружённого конфликта могут не оправдаться. Об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Что произойдёт с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем", — цитирует его издание "Страна.ua".

По словам Арестовича, для победы Украине необходимо 400 тысяч солдат в натовской экипировке, с современным оружием и превосходным уровнем подготовки. Однако Киев такими силами не располагает, в ближайший год они также не появятся.

"Мы как общество не готовы к такому исходу. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим", — подчеркнул Арестович.