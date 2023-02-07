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7 февраля, 07:19

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у Курильских островов. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в 9:45 мск на глубине 42 километра.

Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.

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А ранее, в ночь на 6 февраля, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. В результате погибло более трёх тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля. Толчки ощущались в соседних странах, из них больше всего пострадала Сирия — там погибло более 700 человек. Докатились отголоски турецкого землетрясения и до России.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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