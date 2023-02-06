Как себя вести при землетрясении: Правила от эксперта по безопасности, которые важно знать

В ночь на 6 февраля 2023-го в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, подземные толчки на юго-востоке республики стали самыми мощными с 1939 года. Число жертв превысило 1,5 тысячи, ещё 9733 человека пострадали, разрушено 3471 здание. Многих землетрясение застало врасплох: люди не знали, что делать и куда бежать. Лайф пообщался с экспертом по безопасности Михаилом Макеевым, и вот как необходимо действовать при землетрясении.

Что нужно иметь с собой при землетрясении

С собой при землетрясении нужно иметь набор для выживания. В тревожном чемоданчике, собранном на случай нештатной ситуации, должны быть еда, вода, тёплая одежда, средства связи и копии документов. Фото © Shutterstock

По-хорошему каждый человек должен иметь "тревожный чемодан" на случай нештатной ситуации. В нём должны быть еда, вода, тёплая одежда, средства связи и ксерокопии документов либо флешка с их сканами.

И всё, что носит с собой человек ежедневно: телефон, какие-то документы, имеются в виду паспорт, права — это всё с собой берётся. Закладывается в "тревожный чемодан". Человек в течение 10 секунд должен успеть оказаться на улице Михаил Макеев Эксперт по безопасности

Как оказать первую помощь при землетрясении

При оказании первой помощи, в том числе после землетрясения, нужно в любом случае всегда соблюдать правило "не навреди себе". Если есть профицит ресурсов, если есть знания, если есть возможности, физические способности, помогите человеку выбраться из-под завала.

Опять-таки нужно это делать с пониманием, что он там находился продолжительное время, потому что после синдрома длительного сдавливания — более 15 минут — уже нужно контролируемо с сотрудниками, имеющими квалификацию по оказанию первой помощи, освобождать человека из-под завала Михаил Макеев Эксперт по безопасности

Как следует поступать при землетрясении, если вы находитесь на улице

Если во время землетрясения вы оказались на улице, держитесь как можно дальше от некапитальных конструкций, небольших зданий, которые могут быть разрушены. Старайтесь находиться на открытом пространстве, вдали от рекламных щитов, ларьков, остановок.

Что делать при землетрясении в многоэтажном доме

Если при землетрясении человек находится на первом этаже, у него есть шансы выбежать — буквально 10–15 секунд после первых толчков, чтобы оказаться на улице вдали от помещения. Если колебания земной поверхности застали на втором этаже, нужно найти наиболее безопасное место в помещении. Ни в коем случае нельзя выпрыгивать из окон, потому как второй толчок может обрушить здание так, что человек просто получит серьёзные повреждения от падения с высоты.

Ванная комната — зачастую наиболее безопасное помещение во время землетрясения. Фото © Shutterstock

Таким образом, находясь на втором и этажах выше, надо стараться оказаться в каком-то безопасном месте. Наиболее безопасное место из имеющихся — зачастую это ванна, туда приносят матрас или куртку, что-то мягкое. Укладывают поверх головы, и вот в ванной можно как в некой капсуле быть в достаточно более безопасном положении, нежели находиться у оконных проёмов или дверей Михаил Макеев Эксперт по безопасности

Какие признаки приближающегося землетрясения

На признаки приближающегося землетрясения можно наткнуться, проанализировав новостные сводки. По-хорошему службы, отвечающие за чрезвычайные ситуации, должны рассылать предупреждения о сейсмологической опасности.

А так, начинает просто трясти: нестабильно закреплённые предметы болтаются, моргает где-то свет, начинают какие-то несвойственные предметам колебания появляться, и на это надо обращать внимание и предпринимать первые действия. То есть брать "тревожный чемоданчик", складывать туда документы, вместе с родными, близкими срочно покидать помещение, оказаться в безопасной среде обитания Михаил Макеев Эксперт по безопасности

Как нельзя спускаться из дома во время землетрясения

При землетрясении ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, спускаться надо только по лестницам. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

При землетрясении, как и при пожаре, ни в коем случае нельзя использовать лифты — спускаться надо только по лестницам. Когда покидаете помещение, хорошо бы отключить все источники электропитания, водопровод, потому как они могут быть повреждены из-за подземных толчков. Даже если дом не повреждён, в проводке, системе водоснабжения могут быть нарушения. В дальнейшем это грозит нанести ещё больший урон: либо затопление, либо короткое замыкание, как следствие — пожар либо утечку газа и дальнейший взрыв этого газа.

Что самое опасное при землетрясении

Самое опасное при землетрясении — оказаться под завалом либо в здании, которое вследствие повреждения проводки или газовых коммуникаций загорелось. То есть сами толчки человеку как такового вреда не могут нанести, заметил Макеев.

Как долго может длиться землетрясение