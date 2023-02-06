6 обязательных ритуалов, которые должны быть в жизни каждого, кто хочет душевного спокойствия

Секрет счастья — в правильном балансе затрачиваемых усилий и умении восполнять энергию. Чтобы избежать выгорания и не попасться в ловушку психологического истощения, разрешите себе отдыхать. Для этого можно попробовать ввести в рутину один или несколько ритуалов, про которые мы сейчас расскажем. Гарантируем, с ними ваша жизнь станет гораздо приятнее и проще.

Час тишины в день

Всего лишь один час в тишине поможет вам пережить день и отпустить все негативные мысли. Не обременённый ни разговорами, ни музыкой, ни прочим шумом, постарайтесь провести это время наедине с собой. Отследите, о чём думаете, что волнует, чего хочется. Как только найдёте гармонию в мыслях и теле, она постепенно начнёт проявляться и в вашей жизни тоже.

Самомассаж

Самостоятельный массаж — это отличный способ справиться со стрессом и тревожностью, не выходя из дома. Фото © Shutterstock

Необязательно ходить в дорогие спа-центры, чтобы получить возможность расслабиться и насладиться массажем. Его можно проводить и самостоятельно. Пусть не настолько масштабный, но база, с помощью которой легко проработать плечи и стопы, посильна каждому. К тому же существует множество массажёров. Для новичков лучше всего подойдут деревянные приспособления, потому как на них тело легче откликается.

Утренние ленивые ритуалы

Как много тех, кто начинает день со стресса и усталости, потому что выбрали слишком быстрый темп жизни? Попробуйте на выходных, например, позволить себе полениться и подольше полежать в кровати, а не выпрыгивать из неё сразу после первого звонка будильника. Расслабьтесь и настройтесь на предстоящий день без спешки, позвольте телу проснуться окончательно. По будням соблюдать такой ритуал тоже вполне возможно, если перенести пробуждение на 15–20 минут пораньше.

Возможность абстрагироваться от всего

Простая практика, которая поможет отпустить заботы и по-настоящему расслабиться. Мы всегда напрягаем мышцы лица и тела, порой даже неосознанно, из-за бесконечного прокручивания мыслей в голове. Но стоит научиться останавливать этот поток хотя бы на 30–60 секунд, как сразу же почувствуете, насколько были напряжены всё время. Регулярные медитации помогут очистить разум, а телу — научиться расслабляться.

Творческое хобби

Чтобы обрести гармонию с собой, рискните выплеснуть эмоции во что-нибудь материальное. Фото © Freepik

Найдите способ самовыражаться. Ведь далеко не все люди имеют талант говорить о том, что у них на душе. Вдруг ваш вариант — писать картины, сочинять мелодии, лепить скульптуры или что-то из множества других вариантов. Просто позвольте себе выплеснуть эмоции во что-нибудь материальное. После сессии сразу заметите результат: часть напряжения ушла. Со временем таким нехитрым лайфхаком избавитесь от него полностью.

Позитив каждый день