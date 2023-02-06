10 трешевых историй с российских свадеб, от которых у вас закипит кровь

"На свадьбе подруги немножко перебрала. Была уже во хмелю, когда тамада попросил подругу невесты (меня) сказать тост. Начинался он так: "Марина у нас сегодня выходит замуж первый раз, дай бог, не последний!" Поняла, что ляпнула, когда гости неестественно притихли", — "Подслушано".

"Гуляли на свадьбе. Алкоголь лился рекой. Но, когда муж сестры начал в открытую домогаться, а мой муж поддержал его инициативу, я вылила на их головы бутылку вина, вернулась домой и собрала чемодан. Сижу в поезде, еду в Питер. Надеюсь, что всё будет хорошо:)", — "Подслушано".

"Один из стрёмнейших дней моей жизни был, когда я была свидетельницей на свадьбе подруги. Казалось бы, ну классно же, что может пойти не так? А на свадьбе её родственник сказал мне: "Ты приготовила программу? Ты же знаешь, что развлекать гостей — обязанность свидетельницы!" Услышав, что я не в курсе, обругал, всучил поднос и всю свадьбу пихал меня в спину, заставлял ходить по гостям и выпрашивать деньги. А гости — 20 человек, которые уже вручили свои подарки. До сих пор передёргивает, как вспомню", — "Подслушано".

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"Свекровь сестры умерла через два месяца после свадьбы сына. У неё была онкология в последней стадии, потому торопила сына: "Внуков не увижу, дай хоть на твоей свадьбе погулять". Знали об этом все, но мою сестру соседки-сплетницы всё равно записали в ведьмы. Говорят, характер у покойной был далеко не сахар, вот невестка и поспешила спровадить её на тот свет. Мужу сестры пытаются "открыть глаза". А не так давно мы узнали, что и меня они ведьмой назначили, мол, семейный тандем. Смешно", — "Подслушано".

"Подруга после расставания с парнем быстро нашла нового. Закрутилось-завертелось, и спустя четыре месяца она уже выходила замуж. В качестве фотографа пригласила бывшего. Она сделала это специально, чтобы показать, что после расставания у неё всё отлично и на прошлое плевать, прошлое её больше не трогает. Но никак не ожидала, что он примет вызов, а ещё запросит втридорога. И также не думала, что он на её свадьбе найдёт девушку и новых клиентов. Теперь подруга плачет. Фотки получились суперские, но какой ценой... А я ведь говорила!" — "Подслушано".

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"Нас с мужем позвал на свадьбу его коллега. Муж должен был приехать прямо с работы, но его задержали, поэтому поехала я одна. Приехала, зашла в зал, гостей не знала, но оно и неудивительно. Прошлась между столиками, увидела листочек со своей фамилией (не самая распространённая, кстати!). Села, уже и гости подтянулись. Налила себе сок, взяла закуску, сижу, пью, знакомлюсь. Тут муж звонит, мол, ты где, уже всё началось давно... Короче, я перепутала зал и просто пожрала на чужой свадьбе. Так стыдно никогда не было", — "Подслушано".

"Во время подготовки к свадьбе попала в забавную и немного затруднительную ситуацию. Сначала моя свидетельница шутя спросила: "Ты же понимаешь, что ты мне кидаешь букет?" Посмеялись, а я подумала: почему бы и нет? На следующий день моя вторая подруга: "У меня всё так плохо в личной жизни, ты обязана кинуть мне букет!" Тут я уже задумалась. Позже мне позвонила мама и сказала: "Твоей сестре уже 30 лет, а она не замужем. Она должна поймать этот букет!" Они это серьёзно?!" — "Подслушано".

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"Перед свадьбой моих родителей бабушка наказывала маме с папой, чтобы всю свадьбу они держались за руки, не отходили друг от друга ни на шаг и никого между собой не ставили, мол, примета плохая. Но, мне кажется, бабушка сама придумала эту примету, потому что на своей свадьбе она застукала, как деда домогалась её лучшая подруга. Ну, ничего, 40 лет бабушка с дедушкой прожили", — "Подслушано".

"На свадьбе был объявлен конкурс на самый удивительный поступок. Один из гостей, парень 25 лет, выделился: сиганул с моста в реку (20 метров высота). Конкурс выиграл. Посмертно..." — "Подслушано".