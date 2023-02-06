5 наших звёзд, которые в погоне за молодостью меняли лица с помощью пластики и инъекций
Можно сколько угодно говорить, что слава не меняет человека. Это, может, и правда, но деньги и пристальное внимание фанатов всё равно дают о себе знать. В подборке ниже — доказательства тому.
Певица Анна Асти, актриса Марина Зудина. Обложка © T.me / anna_asti, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Знаменитости, в особенности женщины, не готовы мириться со старением. Чтобы избавиться от морщин, убрать лишнюю кожу у глаз и сделать безупречным овал лица, звёзды обращаются к косметологам или пластическим хирургам. Сейчас многие аппаратные процедуры дают такой эффект, который раньше был возможен только после операции. Некоторые представительницы мира шоубиза делают контурную пластику в молодом возрасте, когда и показаний особых нет. О том, какие перемены за последнее время произошли на лицах отечественных звёзд, рассказала врач-косметолог Нелли Цатурова.
Екатерина Варнава, 38 лет
Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava
Перемены в образе артистки Варнавы обсуждают вот уже шестой месяц — с тех пор, как стало известно о её свадьбе и последовавшем разрыве с режиссёром Александром Молочниковым. Катя, которая и раньше толстой не была, после расставания растаяла на глазах. Злые языки судачат, что же звезда, неоднократно экспериментировавшая с внешностью, изменила в облике на этот раз. Вот что отметила косметолог Цатурова:
- Нейропротеин (ботокс) в области верхней трети (лоб, межбровье, глаза);
- Уменьшение объёмов лица при помощи аппарата альтера;
- Филлеры в области скул и контурная пластика подбородка;
- Неудачная контурная пластика губ (вероятно, была выполнена полимером очень давно;
- Ринопластика — изменение формы носа.
Марина Зудина, 57 лет
Марина Зудина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinazudina_official
Вдова Олега Табакова Марина Зудина — завсегдатай премьер и кинопремий. Судя по тому, как выглядит артистка, её рутина не обходится без регулярных походов к косметологу. Сейчас лицо Зудиной выглядит как никогда свежо, овал вообще идеален, словно звезде не 57, а 27. Вот какие процедуры пришлось, возможно, сделать, чтобы сиять молодостью:
- Контурная пластика помогла избавиться от носослёзной борозды и восполнить объём скуловой кости — за счёт введения гиалуроновой кислоты;
- Придание овалу чёткости и подтяжка средней трети лица при помощи нитевого лифтинга;
- Лифтинг бровей и лба — здесь помог ботокс;
- Кислотные пилинги и мезотерапия, вероятно, лазерное омоложение подарили актрисе свежий и ровный тон кожи.
Елена Проклова, 69 лет
Елена Проклова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Elproklova / Sukhinin_m_v
Елена Проклова сейчас не в лучшей физической форме — после операции на левой стопе знаменитость оказалась в инвалидном кресле. Впрочем, на внешнем виде артистки хирургическое вмешательство не отразилось — выглядит Проклова много моложе своих 69 лет. Она никогда не скрывала, что это заслуга и докторов — в 44 года сделала круговую подтяжку лица, а теперь регулярно наведывается к косметологу. Вот какие процедуры могли преобразить актрису:
- Инъекции коллагена — кожа у Прокловой достаточно плотная;
- Контурная пластика губ гиалуроновой кислотой;
- Изменение формы бровей, разглаживание лба ботоксом;
- Блефаропластика верхних и нижних век для решения проблемы "тяжёлого" взгляда.
Анна Асти, 32 года
Анна Асти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asti
Певице Анне Асти всего 32 года, но она уже стала на путь перекраивания себя. Пользователи обсуждают, для чего ей такие эксперименты с лицом? Некоторые уверены: Асти хочет занять место ушедшей с российской эстрады Светланы Лободы. Врач-косметолог Нелли Цатурова предполагает, что Аня сделала:
- Контурную пластику губ — углы нижней челюсти, скулы, подбородок, причём введённые препараты поплыли и получился "шарик" вместо лица);
- Коррекцию носа липолитиком;
- Коррекцию мимических морщин лба и межбровья;
- Пилинги и мезотерапию кожи.
Екатерина Климова, 45 лет
Екатерина Климова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina
Актриса Екатерина Климова похорошела после новогодних праздников. Лицо выглядит так свежо, будто на нём нет ни одной морщинки, отмечает kp.ru. Звезда могла сделать эти процедуры:
- Введение нейропротеина в верхнюю треть (лоб, межбровье, глаза);
- Контурная пластика — филлер в скуловую зону, носослёзную борозду;
- RF – игольчатый лифтинг лица;
- Пилинги и мезотерапия;
- Инъекции коллагеностимуляторов.