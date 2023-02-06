5 наших звёзд, которые в погоне за молодостью меняли лица с помощью пластики и инъекций

Знаменитости, в особенности женщины, не готовы мириться со старением. Чтобы избавиться от морщин, убрать лишнюю кожу у глаз и сделать безупречным овал лица, звёзды обращаются к косметологам или пластическим хирургам. Сейчас многие аппаратные процедуры дают такой эффект, который раньше был возможен только после операции. Некоторые представительницы мира шоубиза делают контурную пластику в молодом возрасте, когда и показаний особых нет. О том, какие перемены за последнее время произошли на лицах отечественных звёзд, рассказала врач-косметолог Нелли Цатурова.

Екатерина Варнава, 38 лет

Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Перемены в образе артистки Варнавы обсуждают вот уже шестой месяц — с тех пор, как стало известно о её свадьбе и последовавшем разрыве с режиссёром Александром Молочниковым. Катя, которая и раньше толстой не была, после расставания растаяла на глазах. Злые языки судачат, что же звезда, неоднократно экспериментировавшая с внешностью, изменила в облике на этот раз. Вот что отметила косметолог Цатурова:

Нейропротеин (ботокс) в области верхней трети (лоб, межбровье, глаза); Уменьшение объёмов лица при помощи аппарата альтера; Филлеры в области скул и контурная пластика подбородка; Неудачная контурная пластика губ (вероятно, была выполнена полимером очень давно; Ринопластика — изменение формы носа.

Марина Зудина, 57 лет

Марина Зудина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinazudina_official

Вдова Олега Табакова Марина Зудина — завсегдатай премьер и кинопремий. Судя по тому, как выглядит артистка, её рутина не обходится без регулярных походов к косметологу. Сейчас лицо Зудиной выглядит как никогда свежо, овал вообще идеален, словно звезде не 57, а 27. Вот какие процедуры пришлось, возможно, сделать, чтобы сиять молодостью:

Контурная пластика помогла избавиться от носослёзной борозды и восполнить объём скуловой кости — за счёт введения гиалуроновой кислоты; Придание овалу чёткости и подтяжка средней трети лица при помощи нитевого лифтинга; Лифтинг бровей и лба — здесь помог ботокс; Кислотные пилинги и мезотерапия, вероятно, лазерное омоложение подарили актрисе свежий и ровный тон кожи.

Елена Проклова, 69 лет

Елена Проклова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Elproklova / Sukhinin_m_v

Елена Проклова сейчас не в лучшей физической форме — после операции на левой стопе знаменитость оказалась в инвалидном кресле. Впрочем, на внешнем виде артистки хирургическое вмешательство не отразилось — выглядит Проклова много моложе своих 69 лет. Она никогда не скрывала, что это заслуга и докторов — в 44 года сделала круговую подтяжку лица, а теперь регулярно наведывается к косметологу. Вот какие процедуры могли преобразить актрису:

Инъекции коллагена — кожа у Прокловой достаточно плотная; Контурная пластика губ гиалуроновой кислотой; Изменение формы бровей, разглаживание лба ботоксом; Блефаропластика верхних и нижних век для решения проблемы "тяжёлого" взгляда.

Анна Асти, 32 года

Анна Асти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asti

Певице Анне Асти всего 32 года, но она уже стала на путь перекраивания себя. Пользователи обсуждают, для чего ей такие эксперименты с лицом? Некоторые уверены: Асти хочет занять место ушедшей с российской эстрады Светланы Лободы. Врач-косметолог Нелли Цатурова предполагает, что Аня сделала:

Контурную пластику губ — углы нижней челюсти, скулы, подбородок, причём введённые препараты поплыли и получился "шарик" вместо лица); Коррекцию носа липолитиком; Коррекцию мимических морщин лба и межбровья; Пилинги и мезотерапию кожи.

Екатерина Климова, 45 лет

Екатерина Климова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina

Актриса Екатерина Климова похорошела после новогодних праздников. Лицо выглядит так свежо, будто на нём нет ни одной морщинки, отмечает kp.ru. Звезда могла сделать эти процедуры: