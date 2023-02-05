Роспись под хохлому и пение йодль: 5 самых необычных репетиторов, которых только можно нанять в России

В Сети мы видим самые необычные вакансии и услуги, и некоторые предложения на первый взгляд могут показаться нереальными. Иногда нам самим хочется попробовать себя в роли экзотического специалиста, и тогда важно не прогадать с выбором репетитора. Кстати, порой находка может мотивировать на неординарный подарок близким. В этой подборке рассказываем, каких специалистов с редкими умениями можно найти в России.

Тренер по Brawl Stars

Зачем нанимать репетитора по игре в Brawl Stars? Чтобы выигрывать турниры. Фото © Shutterstock

Геройский шутер Brawl Stars снискал огромную популярность среди фанатов мобильных игр. В геймплее игры — короткие бои команд три на три на небольших аренах с видом сверху. В Brawl Stars большое количество бойцов и игровых режимов, а матчи длятся по несколько минут.

Как и во всех популярных играх, в Brawl Stars проходят турниры с внушительным призовым фондом. Чтобы стать участником соревнований, игроку или команде нужны высокие скилы. Научиться сражаться как профи можно самостоятельно, а можно с тренером, который уже провёл много часов в игре и готов передать навык и рассказать о фишках начинающим. Учителя по Brawl Stars называют свой игровой опыт "стажем работы", прокачали не один аккаунт, сами участвовали в турнирах или даже преподавали в специальных школах для геймеров.

Репетитор по йодлю

Желание петь тирольский йодль только на первый взгляд может показаться странной причудой. В реальности музыканты используют йодль как тренировку для голоса, потому что с помощью этого упражнения можно научиться быстро переключать голосовые регистры. Более того, для начинающих певцов йодль — способ понять удобный регистр, узнать возможности голоса в низких и высоких тональностях.

Обучают йодлю в России профессиональные музыканты, выпускники консерваторий и академий. Например, можно найти объявления с занятиями йодлем от специалистов, окончивших академию Гнесиных. Йодлю, как и другим музыкальным жанрам, можно учиться даже по Zoom. Репетитор готов дать как одно занятие, так и подготовить ученика к поступлению в музыкальную школу или училище.

Обучение пилотированию

Чтобы научиться управлять большим самолётом, нужны годы, профессиональное образование и тысячи часов налёта. Однако попробовать себя в роли пилота малой авиации гораздо проще. Освоив теорию, разобравшись в технике и конструкции крылатой машины, любой желающий может совершить свой первый полёт под руководством профессионального лётчика.

Например, на небольшом самолете Як-18Т можно заказать не только экскурсию, но и полетать под контролем инструктора, и даже научиться простым фигурам пилотажа. Профессиональный лётчик с налётом более 10 000 часов, командир воздушного судна со стажем 18 лет могут обучить всем базовым навыкам пилотажа на частном самолёте. Пилотирование может стать вашим новым хобби, а ещё можно подарить сертификат на такой полёт тому, кто без ума от ярких ощущений.

Обучение хохломской росписи

Расписать тарелку или чашку под хохлому с первого раза как профессионал не получится: у настоящих профи уходят годы на обучение. Зато такое занятие может стать арт-терапией. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Чтобы научиться этому виду живописи, можно поехать в один из центров хохломского промысла, а можно заказать услугу в Интернете и попробовать индивидуальное занятие с профессиональным художником. Хохломская роспись — редкий жанр традиционной живописи, и поэтому овладеть им как ас тяжело. У настоящих мастеров уходят годы на обучение. Однако в качестве подарка близким такой мастер-класс может быть хорошей идеей.

Преподаватели хохломской росписи — это профессиональные художники с высшим образованием в области искусств и большим опытом. Они владеют разными жанрами и техниками рисования, но есть и специалисты с узким профилем. Например, можно найти услуги мастеров, которые знают всё о городецкой росписи. Такие занятия можно использовать как арт-терапию.

Занятия медицинской латынью

Редкому и специализированному навыку медицинской латыни обучают профессиональные филологи и специалисты по словесности. Однако такие уроки сложно сравнить с занятиями у репетитора по привычным языкам — английскому или испанскому. Профессионалы, преподающие медицинскую латынь, разрабатывают авторские курсы. Их составляют на основе требований гуманитарного и медицинского образования.