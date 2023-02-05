А помурлыкать? Топ-5 самых общительных и ласковых пород кошек

Многие верят, что только собаки сильно привязаны к хозяевам. Однако представители некоторых пород кошачьих тоже невероятно преданны. Эти ласковые и общительные существа готовы дни напролёт мяукать человеку, показывая любовь. Какие усатые-полосатые считаются наиболее разговорчивыми?

5-е место: сиамские кошки

Кошки сиамской породы отличаются не только активностью и красотой, но и желанием "разговаривать" с хозяевами. Фото © Freepik / ArthurHidden

Начнём, пожалуй, с одной из самых красивых пород кошек — сиамской. Эти создания обожают хозяев, потому не стоит удивляться, когда вдруг обнаружите вечно бегающий за вами хвостик. Пушистики очень болтливы и любопытны, умны и ласковы, правда, встречаются иногда усатые со сложным характером. Такие питомцы подходят активным людям: они любят резвиться и играть в догонялки с человеком.

4-е место: яванская кошка

Котики яванской породы обожают жаловаться людям, громко и отчётливо мяукая. Фото © YouTube / Чти правду

Считается, что родоначальниками этой породы являются балинезийская и сиамская. Отсюда и привычка помурлыкать на ухо владельцу без стеснения. Правда, в большинстве случаев мяукают яванские кошки из-за необходимости сообщить хозяину о своих потребностях или пожаловаться на что-то. Пушистики очень тактильны, потому стремятся всегда находиться рядом с человеком: лежать на коленях, залезать на плечи или валяться рядом на подушке в постели.

3-е место: бенгальская кошка

Бенгальская порода кошек — "домашний леопард" — считается одной из самых любопытных и неугомонных. Фото © Freepik / freepic.diller

Этих необычайно красивых котиков из-за окраса часто называют "домашними леопардами". Бенгалы — порода очень умная и активная. В вашем доме не останется уголков, куда бы не залез этот усатик. Как и закрытых дверей: он в состоянии открывать их самостоятельно. Громкий, игривый, шумный и неугомонный — если вам скучно живётся, смело заводите себе пушистика этой породы. Некоторым владельцам такое животное из-за чрезмерной активности и любопытства заменяет маленьких детей.

2-е место: сингапурская

Эмоциональные кошки сингапурской породы с удовольствием устроят концерт по заявкам для хозяина, громко и мелодично мяукая. Фото © Wikipedia

Котики сингапурской породы завоевали любовь заводчиков не только необычным внешним видом, но и характером. Эти хвостатые гиперактивны и очень эмоциональны. В зависимости от настроения могут как тихо мурлыкать себе под нос, так и громко мяукать, пытаясь либо привлечь внимание хозяина, либо капая ему на нервы. Если хотите проверить себя на прочность и завести пушистого собеседника, будьте готовы запастись терпением: ругать сингапуров за шум ни в коем случае нельзя.

1-е место: сибирская кошка

Сибирские кошки — любимицы российских заводчиков — тактичные, ласковые и общительные. Так и будут ходить за хозяином и мурлыкать. Фото © Shutterstock