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6 февраля, 08:05

10 случаев, когда люди понятия не имели, на что смотрят, но пояснительная бригада всё решила

Иногда ходишь по магазину и неожиданно для себя встречаешь нечто, о предназначении которого даже догадок никаких нет. Благо теперь всегда можно спросить у экспертов в Интернете. Вот 10 примеров.

"Чайка уронила это рядом со мной после того, как я дал ей немного хлеба", — Burned_Hare.

Ответ: Известно, что некоторые виды птиц (в основном вороны) дарят подарки. Вам только что чайка подарила раковину морского ушка! Как круто!

Фото © Reddit / Burned_Hare

Фото © Reddit / Burned_Hare

"Моя девушка взяла собаку на прогулку и наткнулась на это. Что это такое? Англия, Великобритания", — Popshotz.

Ответ: Позвоночник дельфина.

Фото © Reddit / Popshotz

Фото © Reddit / Popshotz

"Кто знает, что это за птица, которая прилетела на участок к моим родителям?" oh-dearie-me.

Ответ: Золотой фазан.

Фото © Reddit / oh-dearie-me

Фото © Reddit / oh-dearie-me

"Нашёл этого пикантного парня во время прогулки по Северной Каролине, есть идеи, что это за ящерица?" KrakenClubOfficial.

Ответ: Зеленоватый тритон.

Фото © Reddit / KrakenClubOfficial

Фото © Reddit / KrakenClubOfficial

"Они заострённые и ребристые, и у них есть кольцо для ключей на одном конце. Есть идеи, что это?" Toland_the_Mad.

Ответ: Это орудие для самообороны. Просто повесь его как брелок на ключи.

Надпись: "Не для твоей задницы". Фото © Reddit / Toland_the_Mad

Надпись: "Не для твоей задницы". Фото © Reddit / Toland_the_Mad

"Подруга нашла у себя во дворе. Брисбен, Австралия", — SirSwagger97.

Ответ: Похоже на ручную гранату. Я бы посоветовал не трогать и позвонить в службу спасения, чтобы убедиться.

Фото © Reddit / SirSwagger97

Фото © Reddit / SirSwagger97

"Подарил нам сосед-азиат, который выращивает ЭТО у себя дома", — cyn__sin.

Ответ: Это тыква-горлянка... Поверьте мне, азиату... Но я никогда не видел такой длинной.

Фото © Reddit / cyn__sin

Фото © Reddit / cyn__sin

"Что это за волнистые мозгообразные формы в воде?" peterp4rkerpizzatime.

Ответ: "Рифовые плитки", напечатанные на 3D-принтере.

Фото © Reddit / peterp4rkerpizzatime

Фото © Reddit / peterp4rkerpizzatime

"Нашла это на кухне у бабушки и дедушки. Что это? Из предположений — только древнее орудие для пыток мужчин", — poorkidjoe.

Ответ: Это специальный резак для яичной скорлупы. Для яиц всмятку, чтобы аккуратно открывать верхушку.

Фото © Reddit / poorkidjoe

Фото © Reddit / poorkidjoe

"Пришёл домой, а на моей входной двери было это устройство, которое закрывало замок с ключом. Что это такое и что мне делать? Безопасно ли открывать? Кто его установил?" soupywarrior.

Ответ: "Мы сняли это устройство. Оказалось, это гаджет, который ломает замки, так что это была попытка кражи со взломом. К счастью, у них ничего не вышло. Уже ждём полицию завтра с утра", — soupywarrior.

Фото © Reddit / soupywarrior

Фото © Reddit / soupywarrior

Знакомо каждому: 15 несносных братьев, выходки которых доведут кого угодно до белого каления

Знакомо каждому: 15 несносных братьев, выходки которых доведут кого угодно до белого каления

Обложка ©

Reddit / poorkidjoe

Сергей Трофимов

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