10 случаев, когда люди понятия не имели, на что смотрят, но пояснительная бригада всё решила
Иногда ходишь по магазину и неожиданно для себя встречаешь нечто, о предназначении которого даже догадок никаких нет. Благо теперь всегда можно спросить у экспертов в Интернете. Вот 10 примеров.
"Чайка уронила это рядом со мной после того, как я дал ей немного хлеба", — Burned_Hare.
Ответ: Известно, что некоторые виды птиц (в основном вороны) дарят подарки. Вам только что чайка подарила раковину морского ушка! Как круто!
Фото © Reddit / Burned_Hare
"Моя девушка взяла собаку на прогулку и наткнулась на это. Что это такое? Англия, Великобритания", — Popshotz.
Ответ: Позвоночник дельфина.
Фото © Reddit / Popshotz
"Кто знает, что это за птица, которая прилетела на участок к моим родителям?" — oh-dearie-me.
Ответ: Золотой фазан.
Фото © Reddit / oh-dearie-me
"Нашёл этого пикантного парня во время прогулки по Северной Каролине, есть идеи, что это за ящерица?" — KrakenClubOfficial.
Ответ: Зеленоватый тритон.
Фото © Reddit / KrakenClubOfficial
"Они заострённые и ребристые, и у них есть кольцо для ключей на одном конце. Есть идеи, что это?" — Toland_the_Mad.
Ответ: Это орудие для самообороны. Просто повесь его как брелок на ключи.
Надпись: "Не для твоей задницы". Фото © Reddit / Toland_the_Mad
"Подруга нашла у себя во дворе. Брисбен, Австралия", — SirSwagger97.
Ответ: Похоже на ручную гранату. Я бы посоветовал не трогать и позвонить в службу спасения, чтобы убедиться.
Фото © Reddit / SirSwagger97
"Подарил нам сосед-азиат, который выращивает ЭТО у себя дома", — cyn__sin.
Ответ: Это тыква-горлянка... Поверьте мне, азиату... Но я никогда не видел такой длинной.
Фото © Reddit / cyn__sin
"Что это за волнистые мозгообразные формы в воде?" — peterp4rkerpizzatime.
Ответ: "Рифовые плитки", напечатанные на 3D-принтере.
Фото © Reddit / peterp4rkerpizzatime
"Нашла это на кухне у бабушки и дедушки. Что это? Из предположений — только древнее орудие для пыток мужчин", — poorkidjoe.
Ответ: Это специальный резак для яичной скорлупы. Для яиц всмятку, чтобы аккуратно открывать верхушку.
Фото © Reddit / poorkidjoe
"Пришёл домой, а на моей входной двери было это устройство, которое закрывало замок с ключом. Что это такое и что мне делать? Безопасно ли открывать? Кто его установил?" — soupywarrior.
Ответ: "Мы сняли это устройство. Оказалось, это гаджет, который ломает замки, так что это была попытка кражи со взломом. К счастью, у них ничего не вышло. Уже ждём полицию завтра с утра", — soupywarrior.
Фото © Reddit / soupywarrior
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