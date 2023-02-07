Путин подписал указ о присуждении премий молодым учёным за 2022 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о премиях для молодых учёных за достижения в области науки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов награду от главы государства получил научный сотрудник Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова Александр Осадчиев получил премию за достижения в исследовании океанологических процессов в морях Арктики, что является крайне важным для хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути.

Также награды получили доценты СпбГУ Ирина Тимофеева и Андрей Шишов за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов.