Россияне признались, почему не просят у начальства прибавки к зарплате

Большинство россиян не просят у начальства повышения зарплаты, так как не видят в этом смысла или попросту стесняются. Однако есть и те, кто опасается агрессии со стороны руководителей. Такие данные исследования центра "Зарплаты.ру" публикует РИА "Новости".

"Работники не просят повышения зарплаты у руководства, потому что не видят в этом смысла (36%), не умеют просить или стесняются (21%), боятся агрессии со стороны руководства и увольнения (15%), видят, что сейчас сложности в компании (13%) или неподходящий период (15%)", — отмечается в публикации.

Из тех, кто просит у начальства повышения оклада, 21% опрошенных делает это раз в год, а 7% — в два раза чаще. В свою очередь, некоторые компании готовы удерживать своих сотрудников, повышая им зарплату, однако их гораздо меньше, чем тех, кто на подобные шаги не идёт. При этом увеличивают оклад ради удержания в основном представителям промышленности, продаж, образования, медицины, сферы финансов, услуг и ряда других.