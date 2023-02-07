Один россиянин погиб в результате землетрясения в Турции
Один россиянин погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
"По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации", — отметил собеседник агентства.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибло более трёх тысяч человек, объявлен национальный траур. Толчки ощущались в соседних странах, из них больше всего пострадала Сирия — там погибло более 700 человек. Докатились отголоски турецкого землетрясения и до России.
ТАСС / AP / Khalil Hamra