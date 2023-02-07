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7 февраля, 08:16

Один россиянин погиб в результате землетрясения в Турции

Один россиянин погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации", — отметил собеседник агентства.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибло более трёх тысяч человек, объявлен национальный траур. Толчки ощущались в соседних странах, из них больше всего пострадала Сирия — там погибло более 700 человек. Докатились отголоски турецкого землетрясения и до России.

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ТАСС / AP / Khalil Hamra

Александра Вишнякова

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