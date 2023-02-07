Книгу соболезнований откроют до 10 февраля в Генконсульстве Турции в Петербурге

Книга соболезнований будет открыта в Генеральном консульстве Турции, которое находится в Санкт-Петербурге на 7-й Советской улице. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" .

Оставить записи петербуржцы смогут с 8 по 10 февраля с 10:00 до 13:00, а также с 14:00 до 17:00. При этом цветы и свечи, оставленные перед зданием Генконсульства Турции, остаются на том же месте нетронутыми.