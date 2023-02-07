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7 февраля, 07:43

Книгу соболезнований откроют до 10 февраля в Генконсульстве Турции в Петербурге

Петербуржцы смогут оставить соболезнования из-за землетрясения в Турции в генконсульстве

Книга соболезнований будет открыта в Генеральном консульстве Турции, которое находится в Санкт-Петербурге на 7-й Советской улице. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Оставить записи петербуржцы смогут с 8 по 10 февраля с 10:00 до 13:00, а также с 14:00 до 17:00. При этом цветы и свечи, оставленные перед зданием Генконсульства Турции, остаются на том же месте нетронутыми.

"Убирать мы их не собираемся и благодарим петербуржцев, которые разделяют наше горе", — добавили в представительстве.

Очередное сильное землетрясение произошло в Турции

Очередное сильное землетрясение произошло в Турции

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Отголоски землетрясения дошли и до России. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 3 тысячи человек, раненых насчитывается более 20 тысяч. Эрдоган объявил в стране национальный траур до воскресенья, 12 февраля.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Разумный

Светлана Оперук

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