Силовики накрыли сходку криминальных авторитетов в Подмосковье
В Мытищах задержали более 50 человек на сходке криминальных авторитетов
Силовики задержали более 50 человек в Мытищах. Фото © VK / NewsOboz
В подмосковных Мытищах силовики задержали более 50 человек, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и оружия.
Как стало известно Лайфу, о сходке в ресторане "Гранада" сообщили очевидцы. Они позвонили в полицию и рассказали о подозрительной группе людей кавказской внешности с пистолетами и автоматами.
Некоторые участники сходки попытались скрыться. Всего на месте взяли отпечатки пальцев у 54 человек. По некоторым данным, среди них есть выходцы из ближнего зарубежья.
Кроме того, у одного из задержанных в кармане джинсов нашли пакет с веществом серого цвета. Содержимое отправили на экспертизу.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве задержали четырёх пьяных студентов после стрельбы из охолощённого автомата Калашникова на Мичуринском проспекте на западе столицы.