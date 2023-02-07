Силовики накрыли сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

В подмосковных Мытищах силовики задержали более 50 человек, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и оружия.

Как стало известно Лайфу, о сходке в ресторане "Гранада" сообщили очевидцы. Они позвонили в полицию и рассказали о подозрительной группе людей кавказской внешности с пистолетами и автоматами.

Некоторые участники сходки попытались скрыться. Всего на месте взяли отпечатки пальцев у 54 человек. По некоторым данным, среди них есть выходцы из ближнего зарубежья.

Кроме того, у одного из задержанных в кармане джинсов нашли пакет с веществом серого цвета. Содержимое отправили на экспертизу.