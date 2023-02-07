Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 07:37

Силовики накрыли сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

В Мытищах задержали более 50 человек на сходке криминальных авторитетов

<p>Силовики задержали более 50 человек в Мытищах. Фото © VK / <a href="https://vk.com/club216231092" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NewsOboz</a></p>

Силовики задержали более 50 человек в Мытищах. Фото © VK / NewsOboz

В подмосковных Мытищах силовики задержали более 50 человек, которые могут быть причастны к продаже наркотиков и оружия.

Как стало известно Лайфу, о сходке в ресторане "Гранада" сообщили очевидцы. Они позвонили в полицию и рассказали о подозрительной группе людей кавказской внешности с пистолетами и автоматами.

В Москве задержан мужчина, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея

В Москве задержан мужчина, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея

Некоторые участники сходки попытались скрыться. Всего на месте взяли отпечатки пальцев у 54 человек. По некоторым данным, среди них есть выходцы из ближнего зарубежья.

Кроме того, у одного из задержанных в кармане джинсов нашли пакет с веществом серого цвета. Содержимое отправили на экспертизу.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве задержали четырёх пьяных студентов после стрельбы из охолощённого автомата Калашникова на Мичуринском проспекте на западе столицы.

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров