Жительница Кубани ранила сына ножом, когда готовила салат
Жительница Новокубанска Краснодарского края пырнула ножом трёхлетнего сына, но это произошло случайно. Новые подробности истории рассказывает телеканал "Рен-ТВ".
Как оказалось, женщина резала салат вечером 5 февраля для ужина. В какой-то момент она резко повернулась, и мальчик наскочил на нож, находившийся в руке матери. Ребёнка доставили в больницу с раной.
Вместе с тем выяснилось, что в семье всего воспитываются трое детей. Сами родители нигде не работают. При этом семья стоит на учёте в ПДН как неблагополучная. Отец был трижды судим. В первый раз он нарушил правила дорожного движения, из-за чего причинил тяжкий вред здоровью человека. Затем мужчину осудили за хищение имущества. В третий раз — за причинение лёгкого вреда здоровью.
Напомним, сегодня ночью стало известно о госпитализации в армавирскую больницу малолетнего мальчика с колото-резаными ранами. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело.
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