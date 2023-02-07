Жительница Кубани ранила сына ножом, когда готовила салат

Как оказалось, женщина резала салат вечером 5 февраля для ужина. В какой-то момент она резко повернулась, и мальчик наскочил на нож, находившийся в руке матери. Ребёнка доставили в больницу с раной.

Вместе с тем выяснилось, что в семье всего воспитываются трое детей. Сами родители нигде не работают. При этом семья стоит на учёте в ПДН как неблагополучная. Отец был трижды судим. В первый раз он нарушил правила дорожного движения, из-за чего причинил тяжкий вред здоровью человека. Затем мужчину осудили за хищение имущества. В третий раз — за причинение лёгкого вреда здоровью.