Невролог рассказала, как оливки и квашеная капуста могут повлиять на вашу мигрень

Напитки с кофеином, такие как кофе, кола, чай, способны вызвать головные боли. Об этом россиян предупредила врач-невролог, заведующая Центром изучения боли АО "Медицина" Марина Василенко. Причём, по её словам, мигрень может развиться, и когда пьёшь их слишком много, и при резком сокращении потребления.

В беседе с РИАМО Василенко отметила, что при заболеваниях нервной или сердечно-сосудистой системы кофеин не только может спровоцировать мигрень, вялость, усталость, но и вообще ухудшит самочувствие. Есть, по её словам, и другое вещество, которое учёные уже давно подозревают в провоцировании головной боли, но точно установить связь пока не удалось. Речь идёт о тирамине, который содержится в сырах с плесенью, бри, чеддере, пармезане, моцарелле, а ещё в оливках и квашеной капусте.

"Тирамин образуется при расщеплении белков в процессе старения продуктов. То есть чем "старше" еда, тем больше в ней тирамина. Его роль в появлении мигрени спорна, и всё же врачи считают, что тирамин может вызвать повышение артериального давления", — пояснила невролог.

В чёрный список для страдающих мигренью она также включила алкоголь из-за содержания в нём дубильных веществ и шоколад, который помимо кофеина содержит бета-фенилэтиламин, расширяющий кровеносные сосуды.