В ЯНАО ревнивец до смерти забил табуреткой приятеля супруги

Пьяный житель посёлка Ханымей в Ямало-Ненецком автономном округе насмерть забил мужчину табуреткой, приревновав к жене. Об этом сообщает окружное управление СКР.

"38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружив свою супругу в соседской квартире в компании мужчин, на почве ревности нанёс одному из них множественные удары в область головы и туловища деревянным табуретом, руками и ногами", — указали в ведомстве.

Потерпевший умер от закрытой черепно-мозговой травмы и других травм. Обвиняемого взяли под стражу, следователи собрали все доказательства преступления.