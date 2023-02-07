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7 февраля, 07:49

В ЯНАО ревнивец до смерти забил табуреткой приятеля супруги

Житель ЯНАО насмерть забил мужчину табуреткой из-за ревности к жене

Пьяный житель посёлка Ханымей в Ямало-Ненецком автономном округе насмерть забил мужчину табуреткой, приревновав к жене. Об этом сообщает окружное управление СКР.

"38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружив свою супругу в соседской квартире в компании мужчин, на почве ревности нанёс одному из них множественные удары в область головы и туловища деревянным табуретом, руками и ногами", — указали в ведомстве.

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Потерпевший умер от закрытой черепно-мозговой травмы и других травм. Обвиняемого взяли под стражу, следователи собрали все доказательства преступления.

Ранее Лайф писал о том, что в Краснодаре пациент убил железной кружкой соседа по палате, потому что ему померещились китайцы, которые штурмуют больницу.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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