Роману Костомарову ампутировали обе стопы
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который уже почти месяц находится в больнице с пневмонией, ампутировали обе стопы из-за сепсиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, сейчас спортсмен в сознании, его общее состояние улучшается, однако он продолжает находиться в реанимации под пристальным наблюдением врачей.
Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Только 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Однако позже появились плохие новости — Костомарову могут ампутировать ногу или кисти рук, однако никто из близких и коллег фигуриста эту информацию не подтвердил.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев