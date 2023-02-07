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7 февраля, 07:46
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Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который уже почти месяц находится в больнице с пневмонией, ампутировали обе стопы из-за сепсиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, сейчас спортсмен в сознании, его общее состояние улучшается, однако он продолжает находиться в реанимации под пристальным наблюдением врачей.

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Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Только 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Однако позже появились плохие новости — Костомарову могут ампутировать ногу или кисти рук, однако никто из близких и коллег фигуриста эту информацию не подтвердил.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова

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