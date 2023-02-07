В МИД назвали страны, откуда чаще всего идут кибератаки на Россию

Основная часть кибератак, направленных на Россию, проводится в Соединённых Штатах, странах НАТО и на Украине. Об этом на полях "Инфофорума-2023" рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной безопасности МИД Андрей Крутских, сообщает ТАСС.

"Атаки идут через третьи страны, огромное [их] количество идёт отовсюду, по всем азимутам, но корни этих атак, конечно, тоже прослеживаются — в основном из США и некоторых стран НАТО и с Украины", — говорится в сообщении.

По словам Крутских, именно с территории Украины в 2022 году зафиксировано наибольшее число кибератак, направленных против РФ. В этой связи он заявил, что Незалежная выполняет роль "наконечника киберстрелы".