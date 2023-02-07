Врачи вытащили килограмм волос из желудка 11-летней любительницы грызть кончики

В Алма-Ате врачи Центра детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) извлекли килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки, которая любит грызть кончики. Об этом пишет NewTimes.kz.

"Ребёнка беспокоили боли в животе, жалобы на рвоту в течение недели, отсутствие аппетита, общая слабость. До госпитализации девочка получала амбулаторное лечение по поводу расстройств желудочно-кишечного тракта. 1 февраля ребёнка доставили в приёмное отделение с подозрением на острый аппендицит, диагноз которого в процессе динамического наблюдения исключили", — рассказал заведующий отделением гнойной и торакальной хирургии ЦДНМП Саматбек Мырзахмет.

В итоге врачи экстренно обследовали девочку и выяснили, что в её желудке присутствует какое-то инородное тело, занимающее по площади весь орган. Медики экстренно извлекли его. Как оказалось, это был огромный ком волос, пропитанный пищевыми массами и слизью.