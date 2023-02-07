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7 февраля, 08:12

Врачи вытащили килограмм волос из желудка 11-летней любительницы грызть кончики

В Казахстане врачи вытащили килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки

В Алма-Ате врачи Центра детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) извлекли килограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки, которая любит грызть кончики. Об этом пишет NewTimes.kz.

"Ребёнка беспокоили боли в животе, жалобы на рвоту в течение недели, отсутствие аппетита, общая слабость. До госпитализации девочка получала амбулаторное лечение по поводу расстройств желудочно-кишечного тракта. 1 февраля ребёнка доставили в приёмное отделение с подозрением на острый аппендицит, диагноз которого в процессе динамического наблюдения исключили", — рассказал заведующий отделением гнойной и торакальной хирургии ЦДНМП Саматбек Мырзахмет.

Фото © newtimes.kz

Фото © newtimes.kz

В итоге врачи экстренно обследовали девочку и выяснили, что в её желудке присутствует какое-то инородное тело, занимающее по площади весь орган. Медики экстренно извлекли его. Как оказалось, это был огромный ком волос, пропитанный пищевыми массами и слизью.

В Сургуте хирурги достали из желудка девочки ком волос длиной 20 см

В Сургуте хирурги достали из желудка девочки ком волос длиной 20 см

Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковном Щёлкове врачи извлекли из желудка 21-летней девушки огромный клок волос весом в три килограмма.

Обложка ©

newtimes.kz

Артур Белкин

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